不斷更新！6縣市多地放假 7/30停班停課一次看

中南部持續暴雨成災，今天仍有縣市局部地區停班停課。（資料照）

2025/07/30 10:44

首次上稿 10:28

更新時間 10:44

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（30日）各地天氣不穩定，苗栗以南及東南部地區易有短延時大雨發生，尤其雲林以南地區降雨明顯且持續，局部有豪雨、豪雨等級以上降雨發生機率。本報為讀者整理今天是否放假相關資訊一覽。

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台北市

今天正常上班、上課

新北市

今天正常上班、上課

基隆市

今天正常上班、上課

桃園市

今天正常上班、上課

新竹市

今天正常上班、上課

新竹縣

今天正常上班、上課

苗栗縣

今天正常上班、上課

台中市

今天正常上班、上課

南投縣

信義鄉：今天上午09:30起停止上班、停止上課。

彰化縣

今天正常上班、上課

雲林縣

古坑鄉草嶺國民小學：今天上午10:00起停止上班、停止上課。

嘉義縣

竹崎鄉：今天停止上班、停止上課。

梅山鄉：今天停止上班、停止上課。

番路鄉：今天停止上班、停止上課。

大埔鄉：今天停止上班、停止上課。

阿里山鄉：今天停止上班、停止上課。

嘉義市

今天正常上班、上課

台南市

南化區瑞峰國民小學：今天停止上班、停止上課。

高雄市

六龜區：今天停止上班、停止上課。

甲仙區：今天停止上班、停止上課。

那瑪夏區：今天停止上班、停止上課。

茂林區：今天停止上班、停止上課。

桃源區：今天停止上班、停止上課。

屏東縣

三地門鄉：今天停止上班、停止上課。

霧台鄉：今天停止上班、停止上課。

瑪家鄉：今天停止上班、停止上課。

泰武鄉：今天停止上班、停止上課。

來義鄉：今天停止上班、停止上課。

春日鄉：今天停止上班、停止上課。

獅子鄉：今天停止上班、停止上課。

牡丹鄉：今天停止上班、停止上課。

宜蘭縣

今天正常上班、上課

花蓮縣

今天正常上班、上課

台東縣

今天正常上班、上課

澎湖縣

今天正常上班、上課

金門縣

今天正常上班、上課

連江縣

今天正常上班、上課

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