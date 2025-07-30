為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    澎湖花火節史努比聯名商品銷售創紀錄 利潤歸於觀光發展基金

    花火紀念商品為品牌授權，盈利所得挹注澎湖觀光發展基金。（澎湖縣政府提供）

    花火紀念商品為品牌授權，盈利所得挹注澎湖觀光發展基金。（澎湖縣政府提供）

    2025/07/30 10:03

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖國際海上花火節昨（29）日晚間圓滿結束，澎湖縣政府與史努比聯名商品創下536萬元銷售佳績，為歷年最高紀錄，相關商品將持續在澎湖海洋地質公園中心旅遊資訊站販售，並開放線上購買，盈利所得全數挹注於澎湖觀光發展基金。

    澎湖縣政府旅遊處表示，今年花火紀念商品，係由該品牌授權澎湖縣政府採購製作，並由澎湖縣政府自行販售，並無分潤事宜，販售利潤全數收入觀光發展基金。今年花火節現場商品販售金額已創下歷年最高。

    由於花火節主題商品受很多遊客及民眾喜愛，即日起移師於澎湖海洋地質公園中心旅遊資訊站販售，滿足史努比粉絲的收藏需求，同樣挹注澎湖觀光發展基金。

    30隻史努比造型公仔及馬公觀音亭園區澎湖限定史努比，花火節結束後將另行規劃展示地點。分布於澎湖5鄉的史努比家族裝置藝術，包括白沙跨海大橋通梁端、西嶼三仙塔、湖西龍門閉鎖陣地、望安網垵口沙灘、七美遊客中心預計將展示至11月止。

    澎湖花火節與史努比聯名紀念商品熱賣，創下536萬元最高紀錄。（澎湖縣政府提供）

    澎湖花火節與史努比聯名紀念商品熱賣，創下536萬元最高紀錄。（澎湖縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播