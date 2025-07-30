澎湖花火節史努比聯名商品銷售創紀錄 利潤歸於觀光發展基金

花火紀念商品為品牌授權，盈利所得挹注澎湖觀光發展基金。（澎湖縣政府提供）

2025/07/30 10:03

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖國際海上花火節昨（29）日晚間圓滿結束，澎湖縣政府與史努比聯名商品創下536萬元銷售佳績，為歷年最高紀錄，相關商品將持續在澎湖海洋地質公園中心旅遊資訊站販售，並開放線上購買，盈利所得全數挹注於澎湖觀光發展基金。

澎湖縣政府旅遊處表示，今年花火紀念商品，係由該品牌授權澎湖縣政府採購製作，並由澎湖縣政府自行販售，並無分潤事宜，販售利潤全數收入觀光發展基金。今年花火節現場商品販售金額已創下歷年最高。

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由於花火節主題商品受很多遊客及民眾喜愛，即日起移師於澎湖海洋地質公園中心旅遊資訊站販售，滿足史努比粉絲的收藏需求，同樣挹注澎湖觀光發展基金。

30隻史努比造型公仔及馬公觀音亭園區澎湖限定史努比，花火節結束後將另行規劃展示地點。分布於澎湖5鄉的史努比家族裝置藝術，包括白沙跨海大橋通梁端、西嶼三仙塔、湖西龍門閉鎖陣地、望安網垵口沙灘、七美遊客中心預計將展示至11月止。

澎湖花火節與史努比聯名紀念商品熱賣，創下536萬元最高紀錄。（澎湖縣政府提供）

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