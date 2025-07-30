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    「寶山櫻桃」不是真櫻桃 小小多汁如紅寶石採果正當時

    新竹縣寶山鄉農友徐振鴻手捧國內罕見的「寶山櫻桃」，歡迎來客預約入園採果體驗。（記者黃美珠攝）

    新竹縣寶山鄉農友徐振鴻手捧國內罕見的「寶山櫻桃」，歡迎來客預約入園採果體驗。（記者黃美珠攝）

    2025/07/30 09:58

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣寶山「香」休閒農業發展協會近年推廣農民栽種的「寶山櫻桃」目前正值產季，因為耐旱，產量大增，暑期還推出來客入園觀光採果活動。農友徐振鴻說，這個櫻桃其實不是大家熟悉的水果真櫻桃，而是來自熱帶美洲的野生美味果樹的果子，最近3年在寶山的休閒農業區內推廣栽種有成，吃起來口感香甜，特別是一咬下，整個嘴巴內都溢滿冬瓜茶的香氣和甜味，非常特別。

    徐振鴻的果園就種了近50棵「寶山櫻桃」，他說，去年栽種第2年就局部開花和結果，滋味讓人驚艷，今年邁入第3年，可能因為氣候乾熱適合其生長，4、5月開花後就大爆發地結實櫐櫐，滿滿的樹上現在都是小如指尖的「紅點點」。他粗估，1棵果樹至少可以採收20台斤。

    為了讓國人看到這可愛，香甜中還帶有點蜂蜜味的不一樣小果實，寶山鄉有栽種的農友，最近採觀光果園的方式開放經營，一方面邀請大家來寶山作客，另一方面來認識和體驗這個果實外觀紅潤圓潤，很像櫻桃卻又不是真正櫻桃的鮮果。

    顆顆紅潤、飽滿的鮮紅「寶山櫻桃」，其實是來自熱帶美洲的「南美假櫻桃」。（記者黃美珠攝）

    顆顆紅潤、飽滿的鮮紅「寶山櫻桃」，其實是來自熱帶美洲的「南美假櫻桃」。（記者黃美珠攝）

    寶山櫻桃4、5月過後就持續開花、結果。（記者黃美珠攝）

    寶山櫻桃4、5月過後就持續開花、結果。（記者黃美珠攝）

    花謝後初長成的「寶山櫻桃」，轉紅後酷似水果櫻桃，因此得名。（記者黃美珠攝）

    花謝後初長成的「寶山櫻桃」，轉紅後酷似水果櫻桃，因此得名。（記者黃美珠攝）

    小小的「寶山櫻桃」密密麻麻的掛在果樹上。（記者黃美珠攝）

    小小的「寶山櫻桃」密密麻麻的掛在果樹上。（記者黃美珠攝）

    小小的「寶山櫻桃」密密麻麻的掛在果樹上。（記者黃美珠攝）

    小小的「寶山櫻桃」密密麻麻的掛在果樹上。（記者黃美珠攝）

    小小的「寶山櫻桃」，一口咬下，迸出的卻是冬瓜茶的滋味和香氣。（記者黃美珠攝）

    小小的「寶山櫻桃」，一口咬下，迸出的卻是冬瓜茶的滋味和香氣。（記者黃美珠攝）

    高近2樓的「寶山櫻桃」果樹，農友徐振鴻粗估，每棵至少可以採摘20台斤。（記者黃美珠攝）

    高近2樓的「寶山櫻桃」果樹，農友徐振鴻粗估，每棵至少可以採摘20台斤。（記者黃美珠攝）

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