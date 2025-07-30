澎湖區漁會澄清未生產販售「黃金海膽醬」 依法追究相關責任

澎湖馬糞海膽今年七月一日開放採捕，產量少的可憐。（記者劉禹慶攝）

2025/07/30 10:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖馬糞海膽今年7月1日開放採捕，但產量極少，近日有業者宣稱與「澎湖區漁會、澎湖縣政府聯合加工廠推出海膽醬」合作，號稱其所販售的馬糞海膽醬產地來自澎湖。澎湖區漁會嚴正澄清未曾開發或販售「黃金海膽醬」，呼籲民眾避免受騙，澎湖縣政府農漁局已提告。

澎湖區漁會鄭重澄清，從未開發、製造或販售任何「黃金海膽醬」產品。目前該會所推廣與銷售之漁產品，均經由正式管道與合法程序辦理，未曾授權任何個人或廠商，以區漁會會名義進行任何與「黃金海膽醬」有關之行銷、廣告或交易；業者擅自使用漁會名義行銷產品之行為，已涉及冒名詐騙與不實廣告行為，已著手蒐證，將追究法律責任。

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澎湖縣政府農漁局針對近日社群平台上出現聲稱澎湖黃金海膽醬廣告，澎湖縣政府也嚴正澄清，此內容全屬捏造，係不肖業者自網路上盜用多張圖片與影像後加以合成變造，構成明顯詐騙行為，已涉及多項違法情事並侵害多方權益，呼籲民眾提高警覺，切勿受騙上當。

澎湖縣政府農漁局強調，已向警察局跟衛生局報案，疑似為中國不肖業者假冒澎湖海膽名義販售牟利。

澎湖黃金海膽醬假冒澎湖區漁會名義合作生產，澎湖區漁會鄭重澄清。（翻攝臉書）

不肖業者網路截圖及新聞資料，疑似為中國業者所為。（翻攝臉書）

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