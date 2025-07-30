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    幫城市體感降溫2℃！ 北市新建物明年起要求「綠容率」

    台北市推動降溫城市，新建物明年起將要求「綠容率」。（示意圖，台北市建管處提供）

    台北市推動降溫城市，新建物明年起將要求「綠容率」。（示意圖，台北市建管處提供）

    2025/07/30 09:16

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府推動降溫城市計畫，修訂「臺北市新建建築物綠化實施規則」，新訂「綠容率」、「等效綠覆面積」、「立體綠化設施」等規範，已經台北市市政會議通過，考量建照申請需有時間準備，緩衝期間自明（2026）年1月1日施行，若有建案願意提前適用新修正內容，亦可立即適用。

    台北市都市發展局推動降溫城市計畫，2024年11月12日發布「臺北市開發基地體感降溫專案」細部計畫案，提出體感降溫減碳、建築能效降碳及密集綠覆固碳等三策略；立體綠化設施構造型式訂在「臺北市新建建築物綠化實施規則」，近日經市政會議修正通過。

    建築管理工程處處長虞積學表示，配合細部計畫案，修正現行各類建築基地內法定空地、建築物本體及屋頂平台的綠化設施等相關規範，新訂「綠容率」增加遮蔭效果，減緩都市熱島效應；「等效綠覆面積」為透過植栽遮蔭係數計算綠容率；「立體綠化設施」規定設置於陽台或露台外緣，深度不得大於2公尺。

    其中，立體綠化設施綠覆面積應達90%以上及相關結構安全等規定，估計每年可增加5萬平方公尺立體綠化設施及1.5萬棵喬木，有效達成體感降溫2℃目標。

    虞積學說，「新建綠化實施規則」屬全案修正，考量建照申請前期，需經起造人與設計人就建築設計進行整合，且都更案件期程較為冗長，為避免影響建築設計與配置涉及參與者權益，並與建照申請內容一致，確保申設單位有足夠時間預為準備，法令公布後，緩衝期間自2026年1月1日施行，如建案有提前適用新修法的意願，也可立即適用。

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