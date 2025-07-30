中市東勢大茅埔暴雨淹水、公所速發沙包 居民憂今早大雨又淹

東勢區公所派員運送沙包，助居民阻擋水勢。（東勢區公所提供）

2025/07/30 09:44

〔記者歐素美／台中報導〕台中市東勢區大茅埔昨晚因暴雨，造成東關路住戶7戶淹水，東勢區長翁培真獲知立即偕同區公所人員前往發放沙包阻擋水勢，翁培真表示，住戶淹水主因瞬間大雨，後方大茅埔圳的水一時排不完溢堤而致，淹約2小時水即退，居民重整家園，但今天一早大雨又至，居民都十分擔心又淹水。

當地居民表示，昨晚6點左右因下起豪大雨，致約有7戶淹水，居民等到雨停了才有機會整理家園，區長翁培真也快速帶領區公所人員前來發放沙包，防止大雨再淹，但今早又下起大雨，大家還是很擔心。

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居民劉晏智說，7、8年前當地也淹過，主因瞬間大雨，大茅埔圳水排洩不及外溢所致，而淹水的主要都是921大地震前興建的舊房子，因為地震後興建的房子都會將地基墊高。

翁培真說，昨晚淹水的居民共有7戶，主因後方的大茅埔圳溢堤，致前方東關路上的住家淹水，今早又下大雨，她擔心又淹水，也將前往查看。

瞬間大雨，大茅埔圳排洩不及，水紛溢出路面。（東勢區公所提供）

大茅埔地區淹水，居民赤腳而行。（東勢區公所提供）

水都淹進屋子裡，居民家具全泡水。（東勢區公所提供）

東勢大茅埔地區居民住家淹水。（東勢區公所提供）

東勢大茅埔地區居民住家淹水。（東勢區公所提供）

東勢大茅埔地區居民住家淹水，雨停後，居民忙著清理住家。（東勢區公所提供）

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