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    宜蘭大學設立學士後獸醫學系 預計116學年度招生

    宜蘭大學設立學士後獸醫學系，預計116學年度招生。（圖由宜蘭大學提供）

    宜蘭大學設立學士後獸醫學系，預計116學年度招生。（圖由宜蘭大學提供）

    2025/07/30 09:25

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕台灣獸醫教育資源主要集中於西部與北部地區，宜蘭大學今年設立「學士後獸醫學系」籌備處，象徵東台灣獸醫教育體系正式啟動，預計116學年度開始招生，首屆初估招生30人，包含爭取10名公費生，另外也將在緊鄰宜蘭縣動植物防疫所的五結校區，建置動物實習教學醫院。

    宜大校長陳威戎說，有鑑於獸醫教育資源不均，宜蘭、花蓮、台東面臨人力缺口與專業服務不足，宜大地處北部與東部的交界，具備學術基礎與地理優勢，設立學士後獸醫學系，有助於平衡區域發展，並將強化防疫量能，協助在地畜牧與動物產業升級，「這不僅是學校的中長期發展目標，更是對社會責任的實踐。」

    宜大學術副校長謝昌衛說，學系規劃包含經濟動物、野生動物、屠檢獸醫師、公職獸醫師等4大核心方向，培育能夠投入動物防疫、保健、產業技術與公共服務能力的專業人才。未來還會與農業部、地方政府及產業單位長期合作，透過制度設計與實習機制，鼓勵畢業生留任在地。

    宜大學士後獸醫學系，預計116學年度招生，首屆招生名額30人，包含爭取10名公費生，學科學習場域以校本部為主，實習課程則在五結校區，將在五結校區建置「中大型動物疾病診斷中心」與「獸醫教學中心」。

    宜大成立學士後獸醫學系，將有更多毛小孩受惠。（記者王峻祺攝）

    宜大成立學士後獸醫學系，將有更多毛小孩受惠。（記者王峻祺攝）

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