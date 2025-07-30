苗栗泰安「南三村」聯外道樹倒、落石 3村長與警民合力搶通

大安聯絡道發生樹倒、落石，警民合力清除倒樹。（圖由楊惠福提供）

2025/07/30 08:53

〔記者彭健禮／苗栗報導〕受鋒面影響，苗栗縣持續陣雨，泰安鄉士林、梅園、象鼻「南三村」的主要聯外道路大安聯絡道，昨（29）日傍晚發生樹木倒塌、落石情形，經三村村長偕同居民及警方合力清出空間供居民通行，後續由公所派遣廠商處理。

大安聯絡道是連結泰安鄉內士林、梅園、象鼻「南三村」的道路，為居民日常生活重要聯外道路，且為部落農產品產業運輸道路。受鋒面雨勢影響，昨天下午4點發生樹倒、落石情形。

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經象鼻村長楊惠福、梅園村長陳福星、士林村長李士林偕同居民及大湖警分局大安派出所長張文雄、警員張彬等人合力，將倒樹鋸除，清出空間供居民通行。

另，南庄鄉東河村往向天湖的聯絡道約500公尺處，昨天傍晚也發生落石及樹木倒塌，造成交通中斷，經地方連夜將樹木清除，目前是單線雙向通行。

象鼻村長楊惠福、梅園村長陳福星、士林村長李士林與大湖警分局大安派出所長張文雄等人合力搶通大安聯絡道。（圖由楊惠福提供）

三村村長偕同居民及警方合力清出空間供居民通行，後續由公所派遣廠商處理。（圖由楊惠福提供）

泰安鄉大安聯絡道發生樹倒、落石。（圖由楊惠福提供）

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