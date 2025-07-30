暴雨像瀑布！國道清晨中部路況多 能見度僅50米

今天上午國道1號中彰路段暴雨，能見度一度不到50米。（記者湯世名攝）

2025/07/30 08:56

〔記者湯世名／彰化報導〕暴雨像瀑布！鋒面壟罩中南部，彰化、台中今天（30日）清晨傾盆大雨，上班族開車在國道1號、3號高速公路上能見度僅50公尺，紛紛打開大燈並放慢車速，還打開雙黃燈示警，後方駕駛只能依循前方車燈緩慢前進；國道1號彰化路段發生車輛追撞事故，導致後方出現壅塞車潮；用路人直呼：「大雨像瀑布一樣，幾乎看不清前方的路！」

今天一早中部降下大豪雨，選擇開車出門上班的民眾變多，彰化市區出現大塞車，上午7、8點時雨量超大，行駛在國道中部路段的用路人紛紛打開大燈，雨刷也調到最高速模式，放慢車速行駛，無奈仍看不清前方路況，還打開雙黃燈示警，行車時速一度只有7、80公里。國道1號彰化、台中路段發生數起追撞事故，其中北上198公里彰化路段上午8點左右發生2輛車追撞事故，造成後方大塞車。

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由於有不少車輛由國道1號彰化交流道進入彰化市區或彰鹿路，造成彰化市中央路、中華西路、彰鹿路都出現大塞車。

今天清晨中部暴雨，國1中彰路段能見度甚差。（記者湯世名攝）

今天上午中部暴雨，國道能見度甚差。（記者湯世名攝）

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