恆春東門溪長年治水有成 安然度過豪雨威脅

屏縣長周春米（右二）從立委時期便致力推動治水。（記者蔡宗憲攝）

2025/07/30 08:27

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣近年來投入極大心力整治東門溪，治水成果在28至29日大豪雨中大放異彩。短短一夜，東門溪溪水暴漲，卻未見溢堤淹水災情，展現前縣長潘孟安（現任總統府秘書長）及縣長周春米從立委時期便致力推動的治水決心。東門溪長期面臨水患威脅，兩任縣長籌劃治水藍圖，帶領團隊逐步實現防洪目標。此次大豪雨無情考驗治水成效，東門溪周邊居民終於得以安心度過暴雨之夜，治水工程的成果斐然。

兩任縣長帶領的屏縣府團隊，從過去二○一二年天秤風災引發的大淹水後，十多年來針對貫穿恆春鎮及車城鄉的東門溪上下游及周邊支流展開多項工程，包括「東門溪上游恆春工商旁湖內路易淹水區排水改善工程」、「東門溪中下段排水改善工程」、「網紗溪排水改善工程」、「保力溪排水改善工程」以及「虎頭山排水改善工程」。這些工程不僅針對東門溪主河道進行整治，更將周邊支流納入整體規劃，投入大量人力與資源，克服地形限制與預算挑戰，只為全面提升排水能力。

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屏縣府表示，這些工程透過河道拓寬與浚深、護岸新建與加固、瓶頸段改善及排水系統串聯，成功整合東門溪周邊區域排水系統，確保洪水順暢排出。河道拓寬有效增加水流空間，浚深則清除淤積，讓水流更順暢；護岸加固不僅防範河岸崩塌，還提升整體結構穩定性；瓶頸段改善則解決過去水流不暢的問題。28至29日的大豪雨，短短一夜內累積近300毫米雨量，東門溪水位一度暴漲，卻未出現氾濫，充分證明這些工程的設計與執行完善。

過去長年洪患的東門溪在豪雨中未溢堤。（記者蔡宗憲攝）

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