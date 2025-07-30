嘉義縣政府宣布阿里山鄉等山區鄉停班停課。（記者蔡宗勳翻攝）

2025/07/30 08:51

首次上稿 08:11

更新時間 08:51（新增：交通中斷）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕受西南氣流影響，嘉義縣山區自昨天晚上下起滂沱大雨，迄今天上午7點半，12小時累積雨量逾兩百毫米者就有7個測站，嘉義縣政府上午7點多宣布阿里山鄉、番路鄉、大埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉今（30）日停止上班、停止上課。

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根據中央氣象署統計資料，迄今天上午7點半，12小時累積雨量以阿里山鄉的茶山286.5毫米最高，其次是竹崎鄉樟腦寮248毫米，再來依序為獨立山229.5毫米、石磐龍224.5毫米、碧湖214.5毫米、瑞里208毫米與外竂207毫米，由於雨量驚人，山區道路有多處落石，為安全起見，縣府宣布停止上班上課。

嘉義縣消防局指出，目前梅山往太平方向嘉162甲縣道因多處落石無法行走；圳南村152鄉道也有大量土石擋道，無法通行。

嘉義縣道159甲線28公里以上路段也因多處坍方而交通中斷，目前只能行駛至大湖隧道。

因應山區停班課，嘉義林業分署也宣布所轄管阿里山國家森林遊樂區、鰲鼓濕地森林園區、自然步道及觸口自然教育園區，同步配合今日停止開放。同時因天氣尚未穩定，後續阿里山國家森林遊樂區開園與否，將配合嘉義縣政府之停班課公告為原則，不另行每日發布，敬請民眾隨時留意縣府公告及天候資訊，並避免前往山區以確保安全。

嘉義縣山區雨勢驚人，多個測點破百兩毫米。（記者蔡宗勳翻攝）

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