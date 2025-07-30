為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉義縣政府宣布阿里山鄉等山區鄉停班停課

    嘉義縣政府宣布阿里山鄉等山區鄉停班停課。（記者蔡宗勳翻攝）

    嘉義縣政府宣布阿里山鄉等山區鄉停班停課。（記者蔡宗勳翻攝）

    2025/07/30 08:51

    首次上稿 08:11
    更新時間 08:51（新增：交通中斷）

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕受西南氣流影響，嘉義縣山區自昨天晚上下起滂沱大雨，迄今天上午7點半，12小時累積雨量逾兩百毫米者就有7個測站，嘉義縣政府上午7點多宣布阿里山鄉、番路鄉、大埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉今（30）日停止上班、停止上課。

    根據中央氣象署統計資料，迄今天上午7點半，12小時累積雨量以阿里山鄉的茶山286.5毫米最高，其次是竹崎鄉樟腦寮248毫米，再來依序為獨立山229.5毫米、石磐龍224.5毫米、碧湖214.5毫米、瑞里208毫米與外竂207毫米，由於雨量驚人，山區道路有多處落石，為安全起見，縣府宣布停止上班上課。

    嘉義縣消防局指出，目前梅山往太平方向嘉162甲縣道因多處落石無法行走；圳南村152鄉道也有大量土石擋道，無法通行。

    嘉義縣道159甲線28公里以上路段也因多處坍方而交通中斷，目前只能行駛至大湖隧道。

    因應山區停班課，嘉義林業分署也宣布所轄管阿里山國家森林遊樂區、鰲鼓濕地森林園區、自然步道及觸口自然教育園區，同步配合今日停止開放。同時因天氣尚未穩定，後續阿里山國家森林遊樂區開園與否，將配合嘉義縣政府之停班課公告為原則，不另行每日發布，敬請民眾隨時留意縣府公告及天候資訊，並避免前往山區以確保安全。

    嘉義縣山區雨勢驚人，多個測點破百兩毫米。（記者蔡宗勳翻攝）

    嘉義縣山區雨勢驚人，多個測點破百兩毫米。（記者蔡宗勳翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播