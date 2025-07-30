歷經台南3任市長 王雅禾3度獲模範公務員創紀錄

王雅禾於三任市長、三度榮獲南市府模範公務員，創下罕見紀錄。（記者洪瑞琴攝）

2025/07/30 08:16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕沒有華麗舞台、沒有鎂光燈，王雅禾始終堅守崗位，靠一份踏實與責任感，逐步為台南築起堅實的救災防線。現任南市政府災害防救辦公室執行秘書的他，從許添財、賴清德到黃偉哲，歷經3任市長、接連3度獲選模範公務員，創下市府罕見紀錄。

王雅禾出生於1976年，擁有中興大學水土保持研究所碩士學歷，31歲便成為原台南市工務局最年輕課長。那一年，他帶領22人的團隊，其中多數人年紀比他還長。他沒倚靠權威，只靠苦幹實幹，用專業與誠意贏得團隊信任。短短10年內2度獲選模範公務員，還曾拿下經濟部水利績優貢獻獎。

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從水利工程起步，走進災防體系，他逐步累積經驗實力。督辦「民安9號」、「萬安46號」、「漢光39號」三大演習連獲中央特優；近兩年「強韌台灣」整備計畫也獲內政部最高評鑑2度獲全國第1。他也成功完成全國首次由總統府指定的「全社會防衛韌性」實地演練，展現台南超前部署、整合調度實力。

但在專業榮譽之外，王雅禾最常說的一句話是：「我只是盡責任。」他記得八八風災那年忙著救災工作，「幾乎三過家門而不入」，手機裡，他存著兩個兒子天真的笑臉。他說，母親的體貼與太太的體諒，是他最大的靠山，「才能無後顧之憂往前衝。」

黃偉哲市長肯定表示，王雅禾不僅展現優異的專業與整合能力，更代表市府公務體系的踏實精神，是台南市政運作的無名英雄之一。

他不需要聚光燈，只希望每次任務都做到最好。這份沉穩與堅持，成就了他，也悄悄守護著整座城市。

王雅禾於2009年獲選模範公務人員和時任市長許添財合照。（市府提供）

王雅禾於2013年獲選模範公務人員和時任市長賴清德合照。（南市府提供）

王雅禾今年獲選模範公務人員和市長黃偉哲合照。（南市府提供）

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