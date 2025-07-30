氣象署發布「大雷雨即時訊息」 中南部8縣市慎防劇烈降雨

氣象署針對中南部8縣市發布大雷雨即時訊息。圖為雷達回波圖。（圖擷取自中央氣象署）

2025/07/30 08:15

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今（30日）受到西南氣流影響，各地天氣不穩。氣象署今早分別在7點41分及7點43分發布「大雷雨即時訊息」，警戒範圍涵蓋中南部8縣市，提醒民眾慎防劇烈降雨。

氣象署局今早7點41分發布，雷雨編號0543的「大雷雨即時訊息」預計將持續至今早9點45分，請民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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雷雨編號0543的「大雷雨即時訊息」的示警範圍包括彰化縣田中鎮、社頭鄉、二水鄉；南投縣南投市、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉；雲林縣斗六市、古坑鄉、林內鄉；嘉義縣竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉；高雄市美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、茂林區、桃源區、那瑪夏區；屏東縣鹽埔鄉、高樹鄉、內埔鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉；臺東縣卑南鄉、海端鄉、延平鄉、金峰鄉、達仁鄉。

氣象署局今早7點43分發布雷雨編號0544的「大雷雨即時訊息」預計將持續至今早8點45分。示警範圍包括臺中市中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、東勢區、大甲區、清水區、沙鹿區、梧棲區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、新社區、石岡區、外埔區、大安區、烏日區、大肚區、龍井區、霧峰區、太平區、大里區、和平區；彰化縣彰化市、鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、伸港鄉、福興鄉、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、大村鄉；南投縣埔里鎮、草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉。

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