中南部「致災雨」持續至下週！ 氣象專家：下週三恢復晴朗盛夏

氣象專家吳德榮今天表示，歐洲模式模擬（左圖）顯示，西南季風進入台灣附近，大氣不穩定；氣象署「颱風暴風圈侵襲機率圖」（右圖）則顯示，輕颱竹節草侵襲中國沿海地區、輕颱柯羅莎離台遙遠無影響。（圖擷自洩天機教室專欄）

2025/07/30 08:40

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象粉專指出，受西南氣流持續影響，今天（30日）台灣各地天氣不穩定，尤其雲林以南將有持續集中且顯著降雨，局部豪雨、豪雨等級以上強降雨發生機率大大提高。氣象專家也表示，迎風面中南部為連日多雨型態，大氣不穩定，有局部陣雨或雷雨，伴隨大量「致災雨」；下週三（8月6日）太平洋高壓增強，才會恢復晴朗穩定且炎熱的「盛夏」天氣。

中央氣象署表示，今天各地天氣不穩定，苗栗以南及東南部地區易有短延時大雨發生，雲林以南地區降雨明顯、持續，局部有豪雨或豪雨等級以上降雨發生機率；其他地區大多為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

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氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，今受西南氣流持續影響，台灣各地天氣不穩定，水氣含量普遍偏高，苗栗以南及東南部地區易有短延時豪大雨肇生。

林老師稱，由於西南氣流的強風軸開始往北偏移，也更加接近南部地區，尤其雲林以南地區將會有持續、集中且顯著的降雨，局部發生豪雨或豪雨等級以上強降雨發生的機率大大提高。林老師補充，這樣的天氣型態，看樣子還會持續好幾天。

氣象專家吳德榮今天則表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天至下週二（8月5日）受季風低壓環流南側的西南季風影響，迎風面中南部為連日多雨型態，大氣不穩定，有局部陣雨或雷雨，伴隨大量「致災雨」；午後影響範圍擴大，其中並有小範圍「劇烈天氣」發生機率，如雷擊、強風、瞬間強降雨等；背風面東半部影響較小，偶有局部短暫降雨，未降雨時天氣悶熱。

吳德榮說，最新歐洲模式（ECMWF）模擬同時顯示，下週三、週四（8月7日）太平洋高壓增強，晴朗穩定，連山區午後的降雨機率都很低，各地恢復為炎熱的「盛夏」，要注意防曬、避免中暑。

此外吳德榮稱，最新氣象署「颱風暴風圈侵襲機率圖」顯示，輕颱「竹節草」受季風低壓環流導引，侵襲浙江、江蘇；輕颱「柯羅莎」則持續在日本南方海面，偏北、再向東北大迴轉，離台遙遠無影響。

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