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    西南氣流來襲！南部警戒致災大豪雨 台北盆地高溫悶熱

    中央氣象署表示，今天各地天氣不穩定，苗栗以南及東南部地區易有短延時大雨發生。（資料照）

    中央氣象署表示，今天各地天氣不穩定，苗栗以南及東南部地區易有短延時大雨發生。（資料照）

    2025/07/30 07:07

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（30日）各地天氣不穩定，苗栗以南及東南部地區易有短延時大雨發生，尤其雲林以南地區降雨明顯、持續，局部有豪雨或豪雨等級以上降雨發生機率；其他地區大多為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

    此外，氣象署清晨6時40分發布豪雨特報稱，西南氣流影響，易有短延時強降雨，嘉義縣、高雄市及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣地區有局部大雨或豪雨，中部及台東地區有局部大雨發生的機率。

    溫度方面，中南部雲多有雨，高溫稍低約28至32度，北部約32至35度，東半部為31至33度，其中台北盆地、花東縱谷溫度會再更高一些，感受悶熱。

    離島天氣方面，澎湖為陰時多雲短暫陣雨或雷雨 27至30度；金門為多雲短暫陣雨或雷雨27至32度；馬祖為多雲短暫陣雨或雷雨 27至31度。

    第9號颱風中度颱風柯羅莎（KROSA），清晨2時中心位於台北東北東方2140公里的海面上，中心近似滯留，距離遙遠對台灣天氣無直接影響；第8號颱風竹節草（CO-MAY），清晨2時中心位於台北北北東方470公里的海面上，未來將往浙江杭州灣一帶移動，預估使中南部雨勢增加。

    空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

    明天（31日）清晨易有短延時強降雨，中南部地區有陣雨或雷雨並有大雨或局部豪雨，南部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，苗栗及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，亦有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

    明天白天起至週六（8月2日）西南風影響，南部地區有陣雨或雷雨，苗栗、中部地區及東南部山區有短暫陣雨或雷雨，中南部地區易有大雨或局部豪雨發生，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

    下週日（8月3日）至下週二（8月5日），西南風增強，易有短延時強降雨，南部地區有陣雨或雷雨，苗栗、中部地區有短暫陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨發生的機率，北部、東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    27 ~ 35 26 ~ 32 27 ~ 28 26 ~ 31

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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