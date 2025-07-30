07/30 各報重點新聞一覽

台南市長黃偉哲昨至七股西寮里探視災民，傾聽他們的訴求。（台南市府提供）

2025/07/30 06:48

自由時報

成立雲嘉南災後復原指揮所 卓揆：跨部會統合 即時救災

行政院長卓榮泰昨勘察「○七二八豪雨」重災區台南、嘉義、雲林，允諾透過水利署啟動六年一千億元治水計畫，未來幾年持續推動相關工程，期能有效縮小淹水範圍、加快退水速度，包括當地橋梁疏濬、滯洪池設施等工程列為優先執行項目。另外，行政院成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，跨部會統合、協調，提供民眾最即時的協助與支援。

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貨物稅擬加碼 買新車適用減免5萬 不限汰舊換新 優惠擴大 重振車市

經濟部將與汽車業者討論對等關稅底定後的產業輔導措施，據悉，內容包括國內無產製零組件自他國進口關稅降至零，以維持產業競爭力，另除現有的汽車貨物稅「汰舊換新減免五萬元」外，也新增貨物稅「振興減免五萬元」，優惠擴大適用至新車買家，以重振車市買氣。

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高檢署攜手4大超商 3防線打詐 小白單須揭露收款廠商資訊

近年來詐團頻繁利用超商條（代）碼支付與物流服務作為詐騙工具，高檢署邀集經濟部及「統一、全家、萊爾富、OK」四大超商業者開會，研擬多項措施，打造「事前預防、事中斷絕、事後精進」三道防線，除與超商建立條碼與物流資料查詢及通報窗口，必要時啟動延遲撥款、暫停交易、攔截包裹等機制，盼提升查緝效率，及建構安全的超商交易與物流環境。

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聯合報

賴總統延後訪友邦 金融時報：川普拒讓賴過境紐約

賴清德總統出訪友邦並過境美國行程確定延後，據了解，是內外部因素導致時程有變，而我方考慮延後賴總統出訪，時間點恰恰落在首波大罷免投票結束後；知情人士指出，待風災和關稅等內外部因素處理告一段落，仍會持續規畫總統出訪。

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加熱菸2業者過關 民團錯愕：拿民眾當祭品

歷經兩年多審查，國健署昨宣布二家業者、十四品項加熱菸品「有條件」通過健康風險評估審查，消費者有望半年後於菸品通路購買加熱菸。董氏基金會對此感到錯愕，批評兩周前沒有任何新進度，短時間內竟大翻轉，一次通過兩大跨國菸商十四項加熱菸產品，將民眾當成祭品。

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中國時報

美不同意過境紐約 賴清德取消出訪

美媒率先報導，賴清德總統8月初出訪中南美友邦、過境美國本土的計畫，遲未獲川普政府「開綠燈」。英國《金融時報》28日接續報導稱，在北京就賴清德過境紐約一事向華府提出反對後，川普政府已拒絕同意他在紐約停留。美媒進一步指出，當川普總統尋求舉行「川習會」之際，賴清德取消過境美國行程。

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美中瑞典會談 雙方討論川習近期會晤

美中29日繼續在瑞典進行第二天的關稅談判，本次已是3個月以來的第3輪會談。《南華早報》率先報導，雙方可能同意將現行協議延長90日，期間互不加徵關稅，避免貿易衝突再升溫。外界普遍預期本次會談難有重大突破，學界認為中國在歷次談判中籌碼漸增、立場益發強勢，已不急於達成協議。美國貿易代表葛里爾指出，雙方已討論兩國領袖近期內會晤，這也是會中協商議題。

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經濟部將與汽車業者討論，擬新增貨物稅「振興減免5萬元」，優惠擴大適用至新車買家，以重振車市買氣。（資料照）

高檢署邀集經濟部及統一、全家、萊爾富、OK四大超商業者開會，研擬打詐防線。（高檢署提供）

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