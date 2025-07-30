飲水思源! 殉職紀念碑藏身高雄車站 台鐵揭這段往事

西部幹線電化工程殉職人員紀念碑，設在高雄車東南側植栽間。（記者王榮祥攝）

2025/07/30 00:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄車站空間多已開放，有民眾注意到帝冠車站旁植栽中間有座白色紀念碑，雖然不大、卻很醒目；台鐵指出這是西部幹線電化工程殉職人員紀念碑，緬懷40多年前、參與電化工程不幸亡故的46位殉職者。

西部幹線鐵路電氣化是台灣十大建設之一，1973年開始規劃，以西部幹線縱貫線全線（基隆至高雄間）架設1153公里長高架電車線，採既有路線施工（邊施工、邊營運）、分段送電；1974年7月開工，期間各路段分別通車，1979年6月全線完工，同年7月1日在高雄車站舉行通車典禮，次日全線電氣化啟用。

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紀念碑位於高雄車站東南側植栽區，緊鄰帝冠車站與紅鯉魚雕塑，是高雄車站戶外最資深的3處設施之一；隨車站空間陸續開放，不少民眾經過時常會不經意看到這座碑體，有人誤以為是公共藝術之一，細看才知是紀念碑。

前台鐵文資科資深工程師翁惠平說明，這是由前台鐵管理局長范銳落款的「台灣鐵路西部幹線電化工程殉職人員紀念碑」，紀念電化工程期間、殉職的26名台鐵局員工及20名協作承包商人員。

翁惠平指出，鐵路電氣化總共分基隆至竹南段、竹南至彰化段（山、海線同時施作）、彰化至高雄段等3期工程，總預算逾2百億元，包含台鐵自籌7.7億、發行公債62億、國外借款108億元等。

縱貫線電氣化前主要行駛蒸汽或柴油火車，北高路程最快需4小時40分，電氣化工程將北高行程縮短至4小時，目前最快的普悠瑪號行駛北高僅需3小時36分。

西部幹線電化工程殉職人員紀念碑碑體不大，在植栽區卻很搶眼。（記者王榮祥攝）

西部幹線電化工程殉職人員紀念碑，緬懷40多年前、參與西部幹線電氣化殉職的46人。（記者王榮祥攝）

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