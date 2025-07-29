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    高雄大雷雨部分低窪地積水 降雨持續至8/4

    高雄降雨將持續至8月4日。（記者陳文嬋攝）

    高雄降雨將持續至8月4日。（記者陳文嬋攝）

    2025/07/29 23:55

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市受到西南氣流及颱風外圍環流影響，今大雷雨狂炸，部分低窪地區、民宅積淹水，水利局將精進改善，明仍有局部大雨或豪雨，整體降雨將至8月4日，提醒民眾留意。

    高雄今凌晨大雷雨狂炸，時雨量以茄萣區61毫米最大，永安、路竹區一帶部分地勢低漥道路因大雨宣洩不及出現積水，於雨勢稍歇後退水；路竹區則時雨量49毫米，興達港附近有民宅淹水，水利局將檢討改善、精進作為。

    高雄今晚大雷雨狂炸，美濃區3小時累積雨量106毫米，達豪雨等級；旗山及杉林區達淹水一級警戒，氣象署持續發布豪雨特報，至明日24小時預估雨量200至340毫米。

    氣象署預估3日累積雨量平地500至700毫米、山區上看800毫米；7月31日起西南氣流稍減弱，8月3日起西南風增強，整體降雨將至8月4日，有大雨或局部豪雨。

    市長陳其邁今視察茄萣、永安、彌陀與梓官沿海地區，針對茄萣區金鑾宮一帶近出海口、地勢低窪，長年受大潮與海水倒灌影響，容易積淹水，水利局爭取中央經費補助1640萬元，以改善當地排水瓶頸。

    水利局將分兩標辦理改善工程，包括茄萣路一段及港東街增設抽水機、防水閘門與配套設施，整體工程預計今年底前陸續完工；陳其邁指示加速完工發揮效益，並要求擴大調查其他沿海與低窪地區，提出大潮期間防潮改善對策。

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