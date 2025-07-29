中壢新明市場「先建後拆、原地安置」 中繼商場預定2027年10月進駐營業

桃園市中壢區新明市場將採「先建後拆、原地安置」進行整建。（記者李容萍攝）

2025/07/29 23:13

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府月前拍板啟動中壢區新明市場大樓重建計畫，採「先建後拆、原地安置」模式，預計於中壢區廣明路、廣明路122巷交界處的廣明二停車場設置中繼商場，預定2027年10月進駐營業。市府經濟發展局29日於新明市場2樓舉辦「新明市場攤商安置」說明會，向現有攤商說明攤商安置方案，並介紹新明中繼商場初步規劃方向。

新明市場大樓建於1990年，曾被鑑定為海砂屋，於2015年曾經整修補強，時隔近10年因後續各單位進駐、建物承載力增加，經發局前年底至去年3月再邀結構技師進行氯離子檢測和耐震詳評，結果發現相關數字較10年前惡化，目前市場1、2樓約130攤。

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經發局市場科技正余世鈞表示，新明中繼商場面積約1500平方公尺，將設置生鮮、雜貨、美食及命理等4大營業區域，預定2027年10月進駐營業。商場進駐攤商將依抽籤分配攤位，並配合轉型為商場營業模式，導入綠能節電設施、靜電油煙處理、分區排水系統等現代化設計，營造明亮、衛生、便利的商場環境。

說明會邀請約百位市場攤商及相關機關參與，現場發言踴躍，攤商主要反應包括未來中繼商場的走道寬度、攤（鋪）位大小、攤（鋪）位隔間的規劃方向，並希望設計過程中能積極邀集自治會參與，以符攤商實際使用需求。

至於新明市場大樓未來拆除後，由市府住宅發展處規劃興建社會住宅，打造現代化示範市場，預定2027年開工，2030年完工。

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