主題是「陀螺」！ 大溪公兒8及廣停4公園明年2月完工

以「陀螺」為主題！大溪區公兒8及廣停4公園明年2月完工示意圖。（桃市府提供）

2025/07/29 22:23

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長張善政今（29）日下午主持大溪區公兒8及廣停4公園開工動土典禮，市府利用大溪區仁愛里2塊閒置的1000餘坪公有地，打造以「陀螺」為主題的遊戲場，結合土堤遊戲塔、攀爬與滑行設施，透過不同高度平台設計，提供兒童多樣化挑戰體驗，更貼心設有階梯以便家長看顧，增設適合幼齡兒童的攀爬平衡體驗組、提供年長者使用的體健設施，預計明年2月完工，讓大溪鄉親多一處公園休閒使用。

張善政說，市府投資1000萬元經費，將仁愛里埔仁路與埔頂二街、埔頂三街及埔頂五街交叉口的2塊閒置基地地整修建置遊具變成公園，，包括「公兒8」面積約0.2公頃、廣停4面積約0.15公頃，總共0.35公頃（約1025坪），總工程經費1000萬元，工期預定半年，公園設計規劃全區無障礙步道、多元使用活動廣場、新設體健設施及兒童遊戲場。

請繼續往下閱讀...

此外，為達成綠化與環境永續目標，公園將保留原有大樹，修剪低垂枝葉以確保安全與景觀兼顧，並避免於樹根範圍內設置設施，維護樹木健康生長。同時導入人工澆灌系統，確保植栽水分供應，維持綠意生機。

園區採全區無障礙設計，設有坡道方便各年齡層使用。主活動空間與遊戲場區域均設高效照明設備，提升夜間使用安全性。在公共設施與交通配套上，園區內規劃簡易活動空間並增設活動車阻，兼顧實用與維護便利性。由於園區被馬路區隔，後續將研議設置減速帶，強化整體公園的安全與通行連貫性。

包括立委邱若華、市議員李柏坊、市府工務局長汪在宙、大溪區長徐景揚等人均一同出席。

以「陀螺」為主題！大溪區公兒8及廣停4公園明年2月完工示意圖。（桃市府提供）

以「陀螺」為主題！大溪區公兒8及廣停4公園明年2月完工示意圖。（桃市府提供）

桃園市長張善政（中）等人主持大溪區公兒8及廣停4公園開工動土典禮。（記者李容萍攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法