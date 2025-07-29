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    12分鐘煙火秀 澎湖國際海上花火節閉幕1.2萬人入場

    澎湖國際海上花火節閉幕式發射一萬多發花火，造成視覺震撼。（記者劉禹慶攝）

    澎湖國際海上花火節閉幕式發射一萬多發花火，造成視覺震撼。（記者劉禹慶攝）

    2025/07/29 22:30

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕歷經開幕式無人機秀之亂後，今年澎湖國際海上花火節後續場次不斷進行調整，除復飛十場次外，並延長花火施放時間，同時增加人偶見面會，廣設史努比造型氣球，一路走來終於迎到閉幕式到來，10502發煙火，籠罩馬公觀音亭夜空，吸引12000人次入場。

    由於今年澎湖國際海上花火節，首場就發生無人機秀凸槌，澎湖縣政府旅遊處當機立斷，與得標廠商解約，後在去年廠商鼎力相助下，後又復飛10場，隨後則以延長花火施放時間、增加實體史努比公仔及人偶見面會，增加活動多元化元素，雖然安然度過危機，但也埋下明年無人機秀是否舉行的隱藏危機。

    為期3個月的「澎湖國際海上花火節」，今（29）晚迎來閉幕場，由樹德科技大學葛利合唱團、Dream Army舞團以及歌手聖恩、蕭秉治演出，搭配長達12分鐘璀璨煙火秀，為今年花火節劃下完美句點，並加碼史努比人偶見面會，因人潮擠滿觀音亭，1名遊客跨越確硓（石古）石圍牆摔傷，牙齒摔斷緊急送澎湖醫院救治。

    活動圓滿結束後，經典狗屋造型氣球加上大型史努比氣球，今日晚間10時撤出，另常設展示4公尺巨型史努比氣球，也同步展示今晚10時止，30隻史努比造型公仔及馬公觀音亭園區澎湖限定史努比，花火節結束後，將另行規劃展示地點。5鄉史努比家族裝置藝術，包括白沙跨海大橋通梁端、西嶼三仙塔、湖西龍門閉鎖陣地、望安網垵口沙灘、七美遊客中心預計將展示至11月止。

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