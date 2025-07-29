中華電信愛國職場互助教保服務中心啟用 40名額已滿候補逾百位

中華電信「愛國職場互助教保服務中心」今日啟用。（記者林志怡攝）

2025/07/29 22:10

〔記者林志怡／台北報導〕為響應政府鼓勵生育政策及行政院「我國少子女化對策計畫」，中華電信持續推動職場友善育兒環境。中華電信董事長簡志誠說，目前中華電信已經設立10處教保中心，總計18班，未來還會再選擇合適的場所增設教保中心，並提供多項福利措施。

中華電信今日於台北市愛國東路設立第10處教保中心「愛國職場互助教保服務中心」，並舉行隆重開幕典禮，簡志誠指出，育兒不僅是家庭的責任，更是企業應共同承擔的社會責任。

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簡志誠說，中華電信自111年陸續開設教保中心以來，計2280位同仁子女就讀，公司將持續落實幸福企業責任，也配合國家少子女化政策，提供91天產假、0-6歲孩童的父母可提早1小時下班、每個月1000元津貼等。

此外，簡志誠提到，前述措施實施以來，不僅有效減輕員工育兒負擔，也顯著提升生育意願。申請生育補助人數由111年的396人成長至113年的464人，顯示政策成效卓著，未來將持續推動職場教保服務，打造多元、公平、共融（DEI）的職場環境，為企業、家庭與社會創造三贏的正向循環。

台灣幼兒早期教育協會理事長劉百純則提到，0-6歲是人格發展的重要階段，父母陪伴相當重要，愛國職場互助教保服務中心比照非營利幼兒園，提供中華電信員工的2至6歲的子女、孫子女報名，計40個名額，目前已經額滿，候補100餘位，平均一個月費用2000元。

劉百純也提到，家長放心、孩子快樂是教保中心最大考量，也需要親師共同合作努力，愛國職場互助教保服務中心師生比為1:8，優於一般非營利幼兒園的1:12，且安排有早職、晚職人員，小朋友最早7點30分就能到教保中心，讓家長不用花太多時間就能接送孩子，未來也將一起努力創造友善的托育環境。

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