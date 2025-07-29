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    愛狗人士注意! 狗狗也有易胖體質 前6名曝光

    美國研究報告指出，逾半數的狗狗體重過重，有些品種則是先天性易胖；示意圖。（路透）

    美國研究報告指出，逾半數的狗狗體重過重，有些品種則是先天性易胖；示意圖。（路透）

    2025/07/29 23:16

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一項研究指出，有超過半數的狗狗體重過重，影響原因包含狗狗平時的飲食、活動力等，而有些品種則先天性易胖。研究點出最需留意的六種品種，專家也提醒，飼主可透過持續性的飲食控管及讓狗狗規律運動，減少狗狗關節病、糖尿病等風險。

    《每日郵報》報導，德州農工大學（Texas A&M University）近期發表於「狗狗延壽計畫」（Dog Aging Project）的研究指出，目前有超過半數的狗狗體重過重，這種肥胖雖不會直接影響生命，但容易讓狗狗出現關節疾病、心臟病、糖尿病，嚴重甚至導致壽命縮短。

    而根據英國皇家獸醫學院統計，肥胖風險最高的品種包括哈巴狗、米格魯、黃金獵犬、英國史普林格獵犬、邊境㹴及拉布拉多。其中哈巴狗及米格魯因為活動量低，成為肥胖的高風險群。而黃金獵犬、拉不拉多雖為獵犬血統，但其受食物刺激的可能性比其他犬種高出約10%，若長期在家中飼養沒有在外活動，加上該品種本身對食物的渴望度高，就更容易導致肥胖。

    專家也提醒，過去的研究顯示，讓狗減肥其實並非容易，需要主人有意識地持續控制。對此，專家建議飼主幾點維持狗狗健康的方法。他們建議平時就讓狗狗維持「規律運動」，避免長期待在室內，也可使用「緩食碗」、「分次餵食」，降低狼吞虎嚥的風險。除此之外，飼主也可以學習簡單的體況評估，或者定期諮詢獸醫。

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