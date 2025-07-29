三重果菜市場遷蘆洲案反彈聲浪不斷 在地議員喊撤案、市府持續溝通

新北市農業局昨日召開銀河灣計畫說明會，包括立委林淑芬、三蘆多位議員和里長等人共7百人次到場反對，憂心衝擊交通和環境，要求維持原址重建。（記者羅國嘉攝）

2025/07/29 21:49

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市蘆洲南北側專案中，三重果菜批發市場遷移讓蘆洲的抗議聲浪愈演愈烈，農業局今（29）日召開銀河灣計畫說明會，包括立委林淑芬、三盧多名議員和里長等人共7百人次到場反對，憂心衝擊交通和環境，要求全案撤案並維持原址重建。活動外場掛滿布條「還我公園綠地 不要交通地獄 反對三重果菜批發市場 遷到蘆洲。」場內更高喊市府是詐騙集團；市府回應，將參考各方意見持續溝通。

三重果菜市場遷建蘆洲爭議延燒多年，引發地方強烈反彈與政壇角力。果菜市場攤商業者表示，為什麼市府未經過大家同意，卻執意要把三重果菜遷至蘆洲，有尊重攤商業者？高呼「原地重建」；另有民眾也說，將三重果菜遷至蘆洲，成蘆橋無法負荷，交通恐癱瘓。

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立委林淑芬表示，市府提到的替代或進場路線，都是遇大雨就得關閉的道路，怎麼能當主要進場動線？新北根本根據開發商的規劃動線在配合，完全忽視蘆洲交通會被全面重啟、衝擊的問題，至今從未回應。中央也認為這樣罔顧蘆洲民意是不行的，卻還是強行推動。另外，還要圖利利百代，要把三重水果、菜批發市場搬來蘆洲。蘆洲人是魚肉，任人宰割嗎？強烈反對三重果菜批發市場遷建蘆洲。

議員顏蔚慈痛批，侯市府至今還在說謊話欺騙市民！不但選址報告完全不見蹤影，交通評估更是只做半套，連果菜市場經營業者都現身打臉市政府。要求市府聽到市民的怒吼，直接撤回銀河灣計劃。

城鄉發展局長黃國峰說明，後續倘經內政部委員會決議此案應補辦公開展覽事宜，市府仍將依決議辦理；交通局長鍾鳴時表示，交通配套以「不同車種分時分流、不同需求停車出入口分流、公共運輸強化」三大原則，確保交通順暢；農業局強調，自2020年向地方多次說明並且經市都委會同意報內政部審議至今，內政部僅請市府補充銀河灣論述交通配套並未反對，市府將參考各方意見持續溝通。

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