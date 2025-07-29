為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    西南氣流持續增強！週三中南部恐有豪雨以上降雨 大台北防高溫

    天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

    2025/07/29 21:22

    〔記者林志怡／台北報導〕明日將迎來西南氣流影響最明顯的一天，南部地區嚴防豪雨或以上降雨。中央氣象署指出，在西南風影響下，今晚嘉義以南地區的迎風面有明顯降雨，明日清晨前以平地為主，白天逐漸往山區集中，並擴及苗栗地區，且因西南風背風沉降作用，大台北盆地等需注意局部高溫。

    中央氣象署預報員趙竑指出，今晚0時至晚間8時，北台灣受到竹節草颱風外圍環流影響，今日清晨至上午有雨，下午有熱力作用，中部地區對流發展旺盛，台中山區午後雨勢明顯，南部地區因西南風影響，整日有明顯降雨，屏東累積雨量達271.5毫米，另台中市受午後雷雨影響，累積雨量達209毫米。

    趙竑表示，目前台中、南投，甚至花蓮等仍有斷斷續續陣雨或雷雨，且因為風向自西南西風轉為西南風，嘉義以南地區位於迎風面將有明顯降雨發生，今晚至明日清晨，中南部降雨越來越明顯，但以平地降雨為主；清晨過後降雨往山區移動，雨區擴展至苗栗地區，上午至下午雨區持續往山區集中。

    此外，趙竑提醒，今晚至明天是西南氣流最明顯的時間點，南部地區易有豪雨或以上的降雨，高屏地區、屏東山區有局部豪雨，且在較強的西南風影響下，常有短延時強降雨發生，並伴隨雷擊、強陣風，另北部、宜蘭、花蓮山區、中南部地區、台東地區有大雨。

    因環境轉吹西南風，受地形影響，恆春半島、南台東、桃園至苗栗、馬祖地區有強陣風，局部地區則因背風沉降、出現高溫，明日嘉義以南、南台東高溫30-31度，其他地區32-34度，大台北盆地高溫上探35-36度。

    另受到西南風與位於台灣北方的竹節草颱風影響，基隆北海岸、東半部、南部地區、澎湖、馬祖有2-3米左右浪高，沿海防範長浪，沿海空曠地區有強風。

    定量降水預報6小時預報圖。（圖為中央氣象署提供）

    定量降水預報6小時預報圖。（圖為中央氣象署提供）

    7/30全台高溫預測圖。（圖為中央氣象署提供）

    7/30全台高溫預測圖。（圖為中央氣象署提供）

    今明風浪趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    今明風浪趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    7/29 5時雷達合成回波圖。（圖為中央氣象署提供）

    7/29 5時雷達合成回波圖。（圖為中央氣象署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播