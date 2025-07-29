西南氣流持續增強！週三中南部恐有豪雨以上降雨 大台北防高溫

天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

2025/07/29 21:22

〔記者林志怡／台北報導〕明日將迎來西南氣流影響最明顯的一天，南部地區嚴防豪雨或以上降雨。中央氣象署指出，在西南風影響下，今晚嘉義以南地區的迎風面有明顯降雨，明日清晨前以平地為主，白天逐漸往山區集中，並擴及苗栗地區，且因西南風背風沉降作用，大台北盆地等需注意局部高溫。

中央氣象署預報員趙竑指出，今晚0時至晚間8時，北台灣受到竹節草颱風外圍環流影響，今日清晨至上午有雨，下午有熱力作用，中部地區對流發展旺盛，台中山區午後雨勢明顯，南部地區因西南風影響，整日有明顯降雨，屏東累積雨量達271.5毫米，另台中市受午後雷雨影響，累積雨量達209毫米。

請繼續往下閱讀...

趙竑表示，目前台中、南投，甚至花蓮等仍有斷斷續續陣雨或雷雨，且因為風向自西南西風轉為西南風，嘉義以南地區位於迎風面將有明顯降雨發生，今晚至明日清晨，中南部降雨越來越明顯，但以平地降雨為主；清晨過後降雨往山區移動，雨區擴展至苗栗地區，上午至下午雨區持續往山區集中。

此外，趙竑提醒，今晚至明天是西南氣流最明顯的時間點，南部地區易有豪雨或以上的降雨，高屏地區、屏東山區有局部豪雨，且在較強的西南風影響下，常有短延時強降雨發生，並伴隨雷擊、強陣風，另北部、宜蘭、花蓮山區、中南部地區、台東地區有大雨。

因環境轉吹西南風，受地形影響，恆春半島、南台東、桃園至苗栗、馬祖地區有強陣風，局部地區則因背風沉降、出現高溫，明日嘉義以南、南台東高溫30-31度，其他地區32-34度，大台北盆地高溫上探35-36度。

另受到西南風與位於台灣北方的竹節草颱風影響，基隆北海岸、東半部、南部地區、澎湖、馬祖有2-3米左右浪高，沿海防範長浪，沿海空曠地區有強風。

定量降水預報6小時預報圖。（圖為中央氣象署提供）

7/30全台高溫預測圖。（圖為中央氣象署提供）

今明風浪趨勢。（圖為中央氣象署提供）

7/29 5時雷達合成回波圖。（圖為中央氣象署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法