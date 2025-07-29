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    全國技能競賽傳捷報 中壢家商董謙霈「國服職類」奪銀

    中壢家商董謙霈和她的作品。（中壢家商提供）

    中壢家商董謙霈和她的作品。（中壢家商提供）

    2025/07/29 20:54

    〔記者李容萍／桃園報導〕第55屆全國技能競賽日前落幕，桃園市立中壢家商學生董謙霈、進修部服裝科學生林仟儒於「國服職類」項目中表現亮眼，分別榮獲第二名（銀牌）及第五名佳績，展現紮實的技術與沉穩的心理素質，特別是國服常用的織錦緞布料具伸縮性與光澤，操作難度高，更需反覆練習來掌握布料特性，並透過熨燙達成修身效果，同時嚴格符合尺寸規範。

    中壢家商流行服飾科科主任陳葶及老師張日美提到，國服（旗袍）為著重於傳統服飾工藝與文化融合，與一般服裝設計製作不同，更強調服裝的合身度、版型精準性以及手工縫製的細膩程度，是一場結合耐力與工藝的綜合性挑戰。訓練從版型理解到實作技術的強化，皆投注大量心力，特別是「緄邊」、「擋條」等手工縫製細節，不僅考驗針線技術，更要求極高的對齊精度與視覺美感。

    董謙霈今日表示，這次參加全國技能競賽國服組，對她來說是一段極具挑戰、也非常充實的經歷。從得知入選到正式比賽，整個訓練時間其實非常緊湊，每一天都像是在與時間賽跑。雖然準備時間不長，但她知道，只要站上賽場，就必須全力以赴。雖然一度陷入低潮、失去動力，甚至想過放棄。幸好有父母、老師與朋友的陪伴和鼓勵，才讓她撐過去。

    林仟儒也說，比賽當天壓力非常大，但也讓她真正體會到什麼是臨場的冷靜與專注。這次比賽題目難度遠超預期，像是「緄邊」、「擋條」這類細節要求極高的項目，在反覆練習與調整後，才慢慢克服穩定發揮。

    中壢家商林仟儒和她的作品。（中壢家商提供）

    中壢家商林仟儒和她的作品。（中壢家商提供）

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