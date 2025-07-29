嘉縣颱風豪雨接連來 災民盼政府儘速媒合工程公司、社會資源救援

嘉縣災民屋頂被颱風吹破，還來不及修又遇上豪雨轟炸，重建之路迢迢。（江佩曄提供）

2025/07/29 20:14

〔記者王善嬿／嘉義報導〕丹娜絲颱風重創嘉義，造成嘉縣千餘戶老宅屋頂被吹掀、破洞，災民還未重建家園，728西南氣流豪雨緊接著來，災民苦不堪言，直喊「淹水淹怕了」，希望政府能儘速媒合工程公司、社會資源，並因應極端氣候修建排水系統，以免每逢大雨成為災民的惡夢。

青年翁渙瑤朴子市老家昨天戶外淹水56公分高、室內淹水近50公分，今天雨勢才暫時停歇。翁渙瑤說，丹娜絲颱風造成老家停電5天，冰箱食物腐壞、電器無法使用，只能吃外食，手機通訊、網路斷斷續續。村里2018年及去年都曾因豪雨淹水，今年是第3次淹水，他苦笑「淹水淹怕了」，昨晚至今天還可能下豪雨機會，擔心得差點睡不著覺。

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翁渙瑤說，此次豪雨因大排滿水位溢流至路面淹水，抽水機也無法發揮作用，希望政府因應極端氣候治水、修建排水系統。

水上鄉、鹿草鄉災情慘重，其中獨居長輩、經濟弱勢家戶難以自行修繕，嘉義縣議員江佩曄今天會同嘉義縣政府社會局社工等單位，前往受災戶家中訪視，無法原地居住者協助安置，並媒合慈善團體協助修繕。

水上鄉70歲鄉民蘇玉祥是電器維修師傅，獨居一間老舊平房，屋頂雖曾修繕過，然而緊鄰屋頂的天花板輕鋼架不堪強風被吹落，屋瓦間仍有破洞、孔隙，每次外面下大雨、屋內就下小雨。

蘇玉祥說，受此次颱風豪雨影響，屋頂破洞漏水，房間內木製天花板被雨水滲透損毀，下雨時屋內四處滴水，他就找沒有滴水的地方睡，而且要修繕恐整個屋頂要拆除，他嘆道「自己根本無力修繕。」

江佩曄說，水上、鹿草鄉大部分災戶是獨居長輩或經濟弱勢家戶，自行修繕房屋有難度，今與縣府、慈善團體評估關懷，如符合條件，將募集各界善款協助修繕。

鹿草鄉林姓受災戶房屋幾乎無法居住，已成危屋。（江佩曄提供）

蘇玉祥房內的天花板被颱風吹落，且屋頂破洞，每次下大雨屋內就下小雨。（記者王善嬿攝）

老屋屋頂經颱風豪雨，已經滲水、腐朽。（記者王善嬿攝）

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