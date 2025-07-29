高雄明估雨量可達340毫米 3日雨量上看800毫米

西南氣流及颱風外圍環流影響，高雄市連2天大雷雨狂炸。（記者陳文嬋攝）

2025/07/29 20:10

〔記者陳文嬋／高雄報導〕西南氣流及颱風外圍環流影響，高雄市連2天大雷雨狂炸，明仍有局部大雨或豪雨，預估雨量可達340毫米，3日累積雨量上看800毫米，提醒民眾留意。

高雄今整體雨勢稍緩，午後大雷雨強勁，明仍有局部大雨或豪雨，24小時預估雨量200至340毫米，3日累積雨量平地500至700毫米、山區上看800毫米。

請繼續往下閱讀...

市長陳其邁今前往茄萣、永安、彌陀與梓官沿海地區，實地巡視抽水站與排水設施整備情形，針對茄萣區金鑾宮一帶鄰近出海口、地勢低窪，長年受大潮與海水倒灌影響，容易發生積淹水情形，水利局爭取中央經費補助1640萬元，以改善當地排水瓶頸。

水利局表示，分兩標辦理改善工程，包括茄萣路一段及港東街增設抽水機、防水閘門與配套設施，整體工程預計今年底前陸續完工；陳其邁指示加速完工發揮效益，並要求擴大調查其他沿海與低窪地區，提出大潮期間防潮改善對策。

此外，副市長林欽榮前往仁武區八涳橋，視察後勁溪、曹公新圳等排水狀況，水利局7月底將進行八涳橋改建工程，他指示水利局持續改善後勁溪瓶頸段，尤其極端氣候已成常態，市府強化區域排水整備，提升調度應變速度，以確保災害發生時，迅速動員、降低損害。

環保局今日動員499人次、各式車輛112車次，進行市區主要道路側溝、洩水孔清疏，清疏長度41.07公里，清除路旁洩水孔堵塞5567件及清除溝蓋堵塞3854件、合計清除廢棄物59.3公噸，以避免道路積淹水影響交通。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法