籌建心智障礙者安老家園 「瑪利亞」推中秋公益禮盒義賣

瑪利亞基金會推出「家好月圓」中秋公益禮盒義賣，由身心障礙青年製作，從揉麵、包餡到包裝，籌建「瑪利亞心智障礙者安老家園」。（瑪利亞基金會提供）

2025/07/29 20:20

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中秋節將至，瑪利亞基金會為照顧中高齡心智障礙者，籌建「瑪利亞心智障礙者安老家園」，今年推出「家好月圓」中秋公益禮盒做義賣，由身心障礙青年用心製作，從揉麵、包餡到包裝，所得將全數投入安老家園興建計畫。

瑪利亞基金會表示，全台超過3萬名中老年心智障礙者超過45歲，他們的身體比一般人提早20年老化，醫療與照顧需求更高，他們的主要照顧者多為年邁父母或兄弟姊妹，也正在逐漸失去照顧能力，瑪利亞每年服務7000多位心智障礙者及其家庭，雙老家庭衍生出的老老照顧問題。

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現年53歲的阿雄有唐氏症，多年來在瑪利亞愛心家園接受照顧，他總是笑容滿面，平日最喜歡畫畫，主題常是生日蛋糕，對幸福最深的記憶是家人為他慶生，但阿雄的父母早已辭世，唯一的妹妹照顧他，阿雄逐漸老化、身體退化得比一般人還快，妹妹照護壓力日益沉重。

瑪利亞為中高齡心智障礙者，推動「心智障礙者安老家園」籌建計畫，期望為他們打造一個安心、有尊嚴、能走入社區的「老有所養」安心住所，減輕家庭照顧負擔，獲得喘息。

瑪利亞今年公益月餅義賣，幫助籌建安老家園，更是讓身心障礙青年透過工作實現自我，勇敢融入社會，今年月餅禮盒提供6入單層與12入雙層兩款選擇，內含：酥香小月餅、微酸梅子酥、甘甜地瓜黑糖、綿密芋黃流芯，以及鹹甜交融的豆沙蛋黃與棗泥蛋黃。

除了傳統月餅，瑪利亞社會企業「Merry Young快樂襪」也與春水堂，推出中秋珍珠奶茶聯名禮盒，結合瑪利亞青年創作的藝術襪、春水堂首次推出的熟成厚奶茶包與創作故事手札，也獲得今（2025）年台中市十大伴手禮特賞好禮獎，也三度入選「Buying Power社會創新選品」，一起協助瑪利亞青年自立。

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