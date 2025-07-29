價值千元客家幣7/30下午抽獎 中午前皆可登記

客委會將發放25萬份面額1000元的數位客家幣，明天公開抽獎。（資料照）

2025/07/29 20:01

〔記者楊綿傑／台北報導〕把握最後登記機會！客委會為獎勵客語傳承、鼓勵民眾走入客庄並建構客語的使用環境，首度推動客家幣計畫，將發放25萬份，價值千元的客家幣，登記時間到明（7/30）中午，並將於明下午公開抽獎。

在登記資格方面，18至49歲的民眾，自7月1日上午9點起至7月30日中午12點止，於配合客家幣之17家合作金融或電支機構之數位錢包登記即可，如登錄超過25萬份，將以抽籤方式抽出身分證字號末位N碼。

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而民眾領取客家幣數位券後，可於全國11個縣市70個客家文化重點發展區之客家幣合作「（我）講客」店家消費，臨櫃結帳時只要出示客家幣QR code給店家掃描或掃描店家TWQR，並輸入消費金額後，即完成抵用，不限次數，用完為止，使用期間自今年8月1日起至明年6月30日止。詳情可上（https://www.hakkacoin.com.tw/）查詢。

客委會指出，若以觀光局估算每人平均消費1229元，並且每位使用者攜伴1人來看，預估客家幣可創造超過7億元產值，在文化推廣與產業經濟層面上，皆將產生巨大效益。

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