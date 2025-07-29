反黑箱課綱10年首場座談 師大附中學生：很幸運自己是受益者

關注公共事務一棒接一棒，反黑箱課綱運動10年首場座談聚焦於「兒少參與公共事務的挑戰及展望」，左起徐万晴（歷史教師深根聯盟成員）、周品妍（台師大附中學生）、林思愷（世代共好副理事長）、許育銓（北大公行系碩一生）。（記者田裕華攝）

2025/07/29 19:55

〔記者林曉雲／台北報導〕10年前，前總統馬英九強推大中國史觀的高中歷史課綱，引爆全國高中生走上街頭，強力反對黑箱課綱，今（2025）年是反黑箱課綱10週年，這些高中生已成長為青年，今（29）日舉辦首場座談，聚焦於「兒少參與公共事務的挑戰及展望」。

台師大附中學生周品妍說，10年前她是小學1年級，國高中才接觸到太陽花、反課綱等社運，關注台灣民主發展的歷史，了解不要用大中國視角去教育下一代，她很幸運自己是在反課綱運動後的108課綱學生，是反課綱運動的受益者，在大罷免後的感受是，不一定要在街頭，但要在各場域用自身力量，延續對公共事務的關注，一樣在運動，她也會繼續在學生會作有意義的事。

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當年陪伴學生抗爭的歷史教師深根聯盟成員、高中歷史老師徐万晴表示，當年死諫的學生林冠華說了：「只要一口氣就要對的起自己。」用生命提醒學運伙伴，在學運中受的傷是深印在心中，現在比10年更開放，要鼓勵關心社會事務和倡議學生，他們點亮了社會。

徐万晴也表示，10年前反黑箱課綱的學生們擁有非常大的勇氣，沒有任何人可以迫使學生為了課綱而走上街頭，反而是學生們鼓勵了老師上街頭陳抗，2015年7月以後反黑箱課綱運動全面爆發，她第一次上街抗爭，當時也因拋頭露面而遭到威脅，只能堅強自己的意志，現在卻因越來越看重頂尖大學和學習歷程檔案，有些學生以倡議作為升學加分的手段，全國串連真誠相挺的運動已少見，但現在的社會和校園比10年前更開放，應鼓勵每個在場域中奮鬥的學生倡議者，因為他們是社會與校園中的光亮與行動力。

世代共好副理事長林思愷舉例，大直高中泡麵抗議、台中女中脫裙運動、服儀解禁南北串連等學生運動，都顯示出學生希望透過行動，讓社會看見校園內的不平等，並尋求改變。

台北大學碩士生許育銓表示，當年前輩們是翻牆衝進教育部抗爭，他是參與「與國教署長有約」，方式不同，但都是高中生對公共事務的實質影響力。

10年前，前總統馬英九強推大中國史觀的高中歷史課綱，引發台灣大學歷史系教授周婉窈等大學教授、一群高中公民及歷史老師率先反對，再接續點燃全國高中生怒火，引爆反黑箱課綱運動，前總統蔡英文上任後才保住教育本質。

台師大附中學生周品妍說，10年前她是小學1年級，國高中才接觸到太陽花、反課綱等社運，關注台灣民主發展的歷史，很幸運自己是在反課綱運動後的108課綱學生，是反課綱運動的受益者。（記者田裕華攝）

反黑箱課綱10年首場座談，當年陪伴學生一起抗爭的高中歷史老師徐万晴（左一）表示，當年曾遭到威脅。（記者田裕華攝）

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