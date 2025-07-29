西南氣流持續襲擾南台灣 陳其邁提醒市民先別上山

高雄市長陳其邁（中）提醒民眾，西南氣流持續襲擾南台灣，這段時間先別上山。（高市府提供）

2025/07/29 19:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕南部地區持續受西南氣流影響，易出現短延時豪大雨。高雄市長陳其邁提醒市民，山區仍有坍方與落石可能，切勿進入山區從事登山、露營等活動。

高雄今天停班課，陳其邁上午前往沿海地區視察排水與側溝清疏，下午回到災害應變中心主持第二次工作會議。他在會中透過視訊向總統賴清德報告，根據農業部農村發展及水土保持署預報，針對那瑪夏、桃源、茂林、六龜及甲仙5區發布86條土石流紅黃警戒及5處大規模崩塌警戒、加上杉林區預防性撤離（尚未發布紅黃警戒），累計共撤離2315人。

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他強調，在警戒解除前，不得讓收容民眾返家，若於深夜解除警戒，請各區收容場所延後返家時間，等天亮並確認環境安全後再回家。

陳其邁也感謝中央支持高雄治水相關預算，包含建置永達、新港、北溝等沿海抽水站，在此次豪雨中運作穩定、發揮良好成效；在典寶溪與曹公新圳兩大重要流域，中央補助進行堤防加高、滯洪池設置與流域瓶頸段改善工程，這次豪雨也有顯著效益。

他進一步提到茄萣大排與嘉義、台南、高雄、屏東等西南沿海地區，若逢天文大潮，即使未降雨也可能發生積淹水，呼籲中央支持補助設置水閘門或增建抽水站，以強化地區防洪韌性。

陳其邁在工作會議中也指示社會局協助各區公所，確保收容安置處所物資充足，並隨時掌握收容市民需求，提供慰問與情緒安撫；同時為預防停水停電可能，已責成民政局協助各區公所盤點防災物資，並建立停水停電防災應變流程，提前因應。

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