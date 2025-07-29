為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    西南氣流持續襲擾南台灣 陳其邁提醒市民先別上山

    高雄市長陳其邁（中）提醒民眾，西南氣流持續襲擾南台灣，這段時間先別上山。（高市府提供）

    高雄市長陳其邁（中）提醒民眾，西南氣流持續襲擾南台灣，這段時間先別上山。（高市府提供）

    2025/07/29 19:43

    〔記者王榮祥／高雄報導〕南部地區持續受西南氣流影響，易出現短延時豪大雨。高雄市長陳其邁提醒市民，山區仍有坍方與落石可能，切勿進入山區從事登山、露營等活動。

    高雄今天停班課，陳其邁上午前往沿海地區視察排水與側溝清疏，下午回到災害應變中心主持第二次工作會議。他在會中透過視訊向總統賴清德報告，根據農業部農村發展及水土保持署預報，針對那瑪夏、桃源、茂林、六龜及甲仙5區發布86條土石流紅黃警戒及5處大規模崩塌警戒、加上杉林區預防性撤離（尚未發布紅黃警戒），累計共撤離2315人。

    他強調，在警戒解除前，不得讓收容民眾返家，若於深夜解除警戒，請各區收容場所延後返家時間，等天亮並確認環境安全後再回家。

    陳其邁也感謝中央支持高雄治水相關預算，包含建置永達、新港、北溝等沿海抽水站，在此次豪雨中運作穩定、發揮良好成效；在典寶溪與曹公新圳兩大重要流域，中央補助進行堤防加高、滯洪池設置與流域瓶頸段改善工程，這次豪雨也有顯著效益。

    他進一步提到茄萣大排與嘉義、台南、高雄、屏東等西南沿海地區，若逢天文大潮，即使未降雨也可能發生積淹水，呼籲中央支持補助設置水閘門或增建抽水站，以強化地區防洪韌性。

    陳其邁在工作會議中也指示社會局協助各區公所，確保收容安置處所物資充足，並隨時掌握收容市民需求，提供慰問與情緒安撫；同時為預防停水停電可能，已責成民政局協助各區公所盤點防災物資，並建立停水停電防災應變流程，提前因應。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播