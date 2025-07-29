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    豪雨連炸！週三中南部留意致災雨勢 東部悶熱

    週三受竹節草颱風及低壓帶影響，各地天氣不穩定。（記者叢昌瑾攝）

    週三受竹節草颱風及低壓帶影響，各地天氣不穩定。（記者叢昌瑾攝）

    2025/07/29 22:16

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週三（30日）各地天氣持續不穩定，南部地區恐有局部豪雨等級以上降雨，苗栗以南及東南部地區亦可能有局部大雨；溫度方面，北部、東半部高溫31至33度、中南部高溫30至32度。

    中央氣象署預報，受西南氣流持續影響，各地天氣不穩定，苗栗以南及東南部地區易有短延時強降雨，且可能有局部大雨發生，尤其雲林以南地區降雨明顯，局部有豪雨發生的機率，南部地區可能達豪雨等級以上。其他地區大多為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地降雨機率高，山區需特別留意坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區須留意積淹水等現象。

    溫度方面，中南部高溫30至32度，北部、東半部31至33度，東半部局部溫度會再更高一些，感受悶熱。至於離島天氣：澎湖為陰時多雲短暫陣雨或雷雨27至30度，金門為多雲短暫陣雨或雷雨27至32度，馬祖為多雲短暫陣雨或雷雨27至31度。

    氣象署也提醒，基隆北海岸、綠島、蘭嶼地區及南部沿海有長浪發生的機率，浪高普遍來到2至3米，東南部海面可來到4米以上，海邊活動請注意安全。

    天氣風險公司指出，因為竹節草颱風將會進入華東並逐漸北上，移動路徑讓西南風持續影響台灣，加上整個低壓帶仍在台灣上空，預期台中以南會有較明顯的降雨機會，出現豪大雨的可能性仍高，預估這樣的情況將維持到週末。

    紫外線方面，基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣、澎湖縣為「過量級」，其他地區皆為「高量級」。

    空氣品質方面，週三受西南氣流及颱風外圍環流影響，中南部有顯著雨勢，北部位於下風處，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍上升；竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

    溫度方面，北部、東半部高溫31至33度、中南部高溫30至32度。（擷取自中央氣象署網站）

    溫度方面，北部、東半部高溫31至33度、中南部高溫30至32度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線方面，基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣、澎湖縣為「過量級」，其他地區皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線方面，基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣、澎湖縣為「過量級」，其他地區皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

    空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

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