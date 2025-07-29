大豪雨炸嘉縣64處淹水！ 今晚剩東石鄉2村淹水全力抽排

東石鄉港墘村淹水未退。（民眾提供）

2025/07/29 19:35

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣昨天降下大豪雨，雨勢集中在凌晨到清晨，又逢年度大潮，造成多處排水溢堤，沿海及平原區多個鄉鎮市大淹水，縣府統計共有64處淹水，今天嘉義縣雨勢小，各地積水退去，到今天傍晚還有東石鄉港墘村及頂揖村淹水，縣府調度抽水機正全力抽排中。

嘉義縣長翁章梁說，昨天縣內共計64處淹水，至今天傍晚還有沿海的東石鄉港墘村及頂揖村仍水淹約2、30公分，退潮時運用重力排加速排水，水位持續下降，頂揖村預計會先解除淹水情形，港墘村因朴子市排出的水會匯流在該處，正全力進行抽排，希望能盡快解除民眾居住地區淹水情形。

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翁章梁說，因應未來天氣變化，縣府會持續高度警戒，若民眾需做預防性撤離，會立即處理；有關災後消毒及垃圾清運，已由環保局及衛生局進行，並請國軍協助。

總統賴清德今天傍晚與嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣首長進行視訊會議時說，因西南氣流影響，大雨仍會持續，請地方政府堅守崗位，並已與卓揆討論，由政務委員陳金德設立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，內政部、經濟部、農業部及公共工程委員會等部會進駐；總統也說，請各部會機關運用創意與能量，如由工程相關機關會同地方政府協調，調度承攬機關工程的業者，積極優先投入重建工作，用具體行動為災民著想。

賴清德說，請中央工程單位，部分公家工程工作，可先調度人力來幫助民眾救災，後續合約問題再進行討論，中央會來協助經費；台灣天然災害頻傳，氣候變遷快，請行政院及地方政府持續進行水利工程建設，以因應未來氣候變遷對台灣造成的影響，繼續加油，讓民眾放心。

東石鄉港墘村積水情形。（民眾提供）

總統賴清德與嘉義縣政府進行視訊會議。（記者林宜樟攝）

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