消毒水當白開水2人送醫 台中酷聖石勒令停業、送檢調法辦

食安處人員前往台中市勤美綠園道的酷聖石稽查。（食安處提供）

2025/07/29 19:40

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市勤美綠園道商場的酷聖石冰淇淋店（Cold Stone）昨（28日）發生食安事件，疑將稀釋後的漂白水誤當白開水，提供民眾飲用，造成4人誤飲，其中2人送醫。台中市食品藥物安全處今天前往稽查，已涉及違反食品衛生管理法，當場勒令店家停業，也將針對業者移送檢調偵辦，依法可處1年以上7年以下徒刑，得併科1千萬元以下罰金。

部立台中醫院急診室表示，昨中午左右，一名約40多歲男子與一名20多歲女子自行到急診室就醫，兩人自述誤喝到稀釋後次氯酸水（漂白水），其中女性患者有噁心想吐，院方立即進行抽血、口腔與食道黏膜、照x光等檢查，未發現口腔與食道黏膜破損，經留觀無大礙後開立症狀治療藥誤，院方叮嚀兩人返家後如出現腹瀉不止、胸腹疼痛加劇或是腸胃道出血，呼吸急促等症狀應立即返院就醫。

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食安處表示，此案有1名顧客與1名店員送醫，經留觀後已返家；另店內還有兩名顧客是否也有誤飲，仍待調查釐清，食安處將持續關心並提供協助。

法制局指出，該案已由食安處協助釐清，若業者提供的食品造成消費者身體、健康受損，業者應負損害賠償責任，目前法制局已受理1件申訴案件，將依申訴處理程序由食安處進行申訴處理，法制局後續也將協助消費者爭取合理權益。

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