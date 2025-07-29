為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    消毒水當白開水2人送醫 台中酷聖石勒令停業、送檢調法辦

    食安處人員前往台中市勤美綠園道的酷聖石稽查。（食安處提供）

    食安處人員前往台中市勤美綠園道的酷聖石稽查。（食安處提供）

    2025/07/29 19:40

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市勤美綠園道商場的酷聖石冰淇淋店（Cold Stone）昨（28日）發生食安事件，疑將稀釋後的漂白水誤當白開水，提供民眾飲用，造成4人誤飲，其中2人送醫。台中市食品藥物安全處今天前往稽查，已涉及違反食品衛生管理法，當場勒令店家停業，也將針對業者移送檢調偵辦，依法可處1年以上7年以下徒刑，得併科1千萬元以下罰金。

    部立台中醫院急診室表示，昨中午左右，一名約40多歲男子與一名20多歲女子自行到急診室就醫，兩人自述誤喝到稀釋後次氯酸水（漂白水），其中女性患者有噁心想吐，院方立即進行抽血、口腔與食道黏膜、照x光等檢查，未發現口腔與食道黏膜破損，經留觀無大礙後開立症狀治療藥誤，院方叮嚀兩人返家後如出現腹瀉不止、胸腹疼痛加劇或是腸胃道出血，呼吸急促等症狀應立即返院就醫。

    食安處表示，此案有1名顧客與1名店員送醫，經留觀後已返家；另店內還有兩名顧客是否也有誤飲，仍待調查釐清，食安處將持續關心並提供協助。

    法制局指出，該案已由食安處協助釐清，若業者提供的食品造成消費者身體、健康受損，業者應負損害賠償責任，目前法制局已受理1件申訴案件，將依申訴處理程序由食安處進行申訴處理，法制局後續也將協助消費者爭取合理權益。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播