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    北部女減重手術後猝死 家屬稱對高雄醫療環境「失望」

    死者家屬在民代陪同下，召開記者會質疑死者手術的正當性。（國民黨高市黨部提供）

    死者家屬在民代陪同下，召開記者會質疑死者手術的正當性。（國民黨高市黨部提供）

    2025/07/29 19:36

    〔記者許麗娟／高雄報導〕北部42歲林姓女子7月初南下高雄，接受王姓網紅醫師的減重手術，卻在術後32小時猝死，家屬今（29）日再反駁王醫師指死者是「胃重建手術」而非「縮胃曠腸」減重手術，並稱對高雄市的醫療環境「失望」。

    死者家屬發聲明指出，王醫師稱「患者多次接受手術，評估後執行重建修復」，但從死者與王的對話，從頭到尾皆是以「減重瘦身」為目的，且術前收到個管師的資訊，也清楚告知為「縮胃曠腸」手術。

    家屬質疑，王醫師在術前評估歷時1年，直到死者提出55萬元才改變心意，甚至還要求死者的先生先來動刀，好建立「信仰信任」，但對死者的先生卻是在沒有看過任何一次門診就直接動刀，而且2個人手術費用加起來共120萬元，到醫院櫃檯辦理住院還要再各交20萬，並不滿事發後王對媒體透露死者隱私，說懷疑死者隱瞞吃避孕藥，導致不幸發生。

    家屬要求提供死者生前就診紀錄、術前評估報告、手術同意書等，至今都未提供，僅有入院後的護理站紀錄與手術紀錄單。

    家屬表示，曾以為高雄是個溫暖熱情的城市，沒想到家人在高雄求醫身故後，看到的只有醫師的推諉卸責、醫院的置身事外，還有衛生局承辦人員展露的官僚氣息與高傲的態度，對高雄市的醫療環境只有「失望」兩字可以形容。

    針對林女猝死，院方昨發聲明，指林女因前次減重手術後遺症，進行剖腹式胃重建手術，術後24小時疑似產生肺炎及呼吸窘迫或肺栓塞，經轉院急救仍不治，案件已進入司法偵查。

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