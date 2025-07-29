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    風災重創中南部 就醫補助措施一次看

    健保署提醒，若風災民眾有就醫需求，但手邊沒有健保卡，仍可照常求診。（資料照，記者林惠琴攝）

    健保署提醒，若風災民眾有就醫需求，但手邊沒有健保卡，仍可照常求診。（資料照，記者林惠琴攝）

    2025/07/29 19:25

    〔記者林惠琴／台北報導〕丹娜絲颱風重創中南部，衛福部健保署今（29日）提醒，若民眾有就醫需求，但手邊沒有健保卡，仍可照常求診，同時健保卡如因颱風毀損或遺失，可申請免費換發新卡。若符合特定條件，應自行負擔的健保保險費，也由中央政府支應，甚至經醫師評估就醫與受災有關，可免付部分醫療費用。

    健保署表示，醫療院所受理因災害無法持健保卡就醫的民眾，可填報「全民健康保險特約醫療院所例外就醫名冊」就醫日期、就醫類別（門、住診）及就醫者相關資料後，即可以健保身分就醫。

    健保署指出，健保卡遺失或損壞，仍可持慢箋至藥局領藥，各藥局依例外就醫處理；若藥品或處方箋損毀或遺失，亦可向醫師表明，重新開立處方，後續申報費用時請註明「R007」即不列入重複用藥計算。萬一民眾於領藥期間末日恰逢災害停止上班，其領藥日可順延至災情過後第一個上班日，其後之處方箋仍依期限領藥。

    健保署也提醒，因災害導致健保卡毀損或遺失，至各地郵局或透過當地戶政事務所（限本國籍）、部分公所（可現場製卡之公所）及健保署各服務據點申請免費換發新卡，但申請表須註明「0728致災性豪雨受災」或「丹娜絲颱風受災」。

    另外，行政院公告丹娜絲颱風風災災區範圍為台南市全區、嘉義縣全區、嘉義市東區、西區及高雄市新興區部分受災房屋所在地，健保署表示，相關受災民眾若符合領取政府核發重傷救助金等條件，可於受災當月起6個月期間，由中央政府支應原本應自行負擔的健保保險費。

    健保署提醒，若相關民眾有健保費欠費情形，在1年期間內，將提供免予催繳、免予加徵滯納金、免予移送行政執行，以及欠費及應自行負擔費用尚未繳納部分，得向全民健康保險紓困基金無息貸款。

    健保署也提到，受災民眾於災害發生日起3個月期間內就醫，經看診醫師醫療專業認定因受災需接受治療，即免繳交就醫應自行負擔的部分醫療費用，其於尚有一些特定的住院膳食費等，可由健保署向中央政府請款或由民間捐款支應。

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