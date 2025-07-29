與總統視訊反映淹水獲改善 周春米盼中央支持治水工程

總統賴清德透過視訊關切屏東縣防災整備，屏東縣長周春米（前排右）說明相關措施與淹水情況。（屏東縣政府提供）

2025/07/29 19:09

〔記者羅欣貞／屏東報導〕西南氣流為南部帶來豪雨，屏東縣長周春米今（29）日下午在屏東縣消防局災害應變中心，透過視訊向賴清德總統報告屏縣防災措施。有鑑於治水工程有效改善屏東過去易淹水地區，賴總統表示，中央地方將持續進行水利工程建設，因應氣候變遷衝擊。

周春米表示，全縣有59處水位站，37處內水感測器、72處影像監視站、17座抽水站、5座滯洪池、157台移動式抽水機全數待命，至今下午3時，恆春累積雨量271.5毫米，全縣雨量最高，東門溪排水改善工程有發揮作用，僅零星淹水，未出現大區域淹水。

請繼續往下閱讀...

周春米表示，近年在中央支持下推動治水工程，過去易淹水區已明顯改善，鹽埔大仁滯洪池經10年改造，成功改善大仁科大周邊逢雨必淹情況；崁頂鄉溪洲溪排水崁頂支線護岸改善工程滯洪池雖未完工，已提前發揮蓄洪功效；東港大潭社區排水改善工程進度超前，將持續盤點縣內治水工程，盼中央支持。

賴總統表示，西南氣流會持續幾天，請各單位持續堅守崗位，將災害影響降低最低。台灣雖已建立防災韌性，但氣候變遷變化快，請行政院與各地方政府持續進行水利工程建設，因應氣候變遷衝擊。

丹娜絲颱風重創中南部農漁業，通訊設備也受到損害，賴總統除掌握地方最新災防整備狀況，也關切屏東易成孤島地區情況。周春米表示，消防局有7個固定式低軌衛星安置完成，5個大隊有移動式的低軌衛星，7鄉21村易成孤島地區，已儲備10日物資，確保民生物資無虞。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法