大學分科測驗成績出爐 二三類組門檻恐提高

大學分科測驗成績公布，台中一中及台中女中今年報考分科測驗比例均逾5成，學生盼挑戰更理想志願。（記者蔡淑媛攝）

2025/07/29 18:54

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大學分科測驗成績公布，台中一中及台中女中今年報考分科測驗比例均逾5成，學生盼挑戰更理想志願。台中一中教務主任陳孟宏分析，今年二、三類組相關科系門檻可能提高，不過最頂尖的科系仍要視學生的選填志願及人數統計來推測，也建議學生，選填志願時可以放手先勇敢挑戰個人夢幻校系，依序向下填寫，確保錄取理想校系。

台中女中有332人報考分科測驗，占應屆學生53%，文史法商政類群歷、地、公加計學測國文、英文科等5科最高分286級分，數理科學工程類群數甲、物理、化學、英文4科最高分226級分，醫藥衛生生技農業班群數甲、物理、化學、生物、英文5科最高分285級分；各科滿級分包括數乙6人、化學3人、生物4人、歷史3人、地理3人、公民8人。

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台中一中今年則不公佈分科測驗成績。

陳孟宏指出，今年以頂標來說，二、三類組相關科系門檻可能提高，從物理分數比去年多了4級分就能看出，不過最頂尖的科系仍要視學生的選填志願及人數統計來分析。

陳孟宏說，由於各校系採計科目不同，落點預測難推估，坊間有落點分析，可以找2至3家進行交叉比對，比較能找到自己真實落點，建議考生善用100個志願序，選填志願時除了1/2填自己落點附近的科系，先留1/4填上夢幻科系，另外1/4則填上比落點差一點、但還能接受的科系。

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