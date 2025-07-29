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    水果乾能否帶入境？ 防檢署解答了

    防檢署今（29日）表示，加工乾燥後的水果乾等因為風險低，因此可不用申請檢疫就直接帶入境。水果乾示意圖。（法新社）

    防檢署今（29日）表示，加工乾燥後的水果乾等因為風險低，因此可不用申請檢疫就直接帶入境。水果乾示意圖。（法新社）

    2025/07/29 18:53

    〔記者楊媛婷／台北報導〕為守護國內生態安全，還有保護台灣豬，我國實施邊境檢疫，疫區含豬肉產品不可帶入境內，還有新鮮植物水果等也都不可入境，近日有傳言指若帶椰棗乾或無花果乾入境會違反檢疫規定遭開罰，防檢署今（29日）澄清，加工乾燥後的水果乾等因為風險低，因此可不用申請檢疫就直接帶入境。

    防檢署表示，只要是加工乾燥植物產品，如葡萄乾、龍眼乾、椰棗乾及乾無花果等水果乾、乾香菇、不含種子之乾燥中藥材、乾燥蔬菜、乾燥花、乾燥植物香辛料，因罹染及傳播植物疫病害蟲等有害生物的風險極低，輸入時無須申請檢疫。

    防檢署強調，輸入動植物檢疫規定可能依國際疫情變化及最新科學文獻而有調整，民眾如要瞭解各類動植物產品最新輸入檢疫規定，可參考「常見入境旅客攜帶動植物或其產品檢疫規定參考表」，或洽防檢署各轄區分署。

    防檢署表示，在未確認輸入檢疫規定前，切勿任意攜帶動植物產品回國；如不慎攜帶，可主動向該署派駐於各國際機場及港埠檢疫人員詢問，並依規定辦理申請，以免受罰。

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