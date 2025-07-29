屏縣8原鄉明停班停課

屏東縣長周春米（著紅衣者）今馬不停蹄視察防汛整備。（屏東縣政府提供）

2025/07/29 18:37

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府今（29日）晚間6點30分宣布，依中央氣象署預報資料，屏東縣山地原鄉地區受西南氣流連續豪大雨影響，明（30日）累積雨量已達停班停課標準，明日霧台鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉等8鄉停止上班、停止上課。

受西南氣流與低壓帶影響南部降下豪雨，屏東縣今（29日）停班停課，至傍晚降雨量集中在恆春半島，根據中央氣象署觀測，位恆春鎮的大坪頂測站今日零時至傍晚6時，累積雨量271.5毫米，全台最高，另恆春測站24小時累積雨量302.5毫米；縣府預防性撤離滿州鄉分水嶺居民並安置，所幸全縣並無傳出明顯災情。

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在省道交通部分，因中央氣象署水情情資研判，屏東山區仍有大雨以上之降雨，考量山區持續降雨使土壤含水量較高，土石鬆軟且前期已有落石災情發生又入夜後視線不佳，公路局南區養護工程分局潮州工務段今晚6時在台24線27.4K~37.3K、即三地門鄉德文路口至霧台鄉神山段，實施預警性封閉，後續再視天候狀況及巡查道路安全後再行開放通行。

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