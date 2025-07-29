「動物星球FUN暑假」8月登場！新竹市動物園推闖關活動，邀親子化身星際守護者！（市府提供）

2025/07/29 18:45

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕「動物星球FUN暑假」8月登場！新竹市動物園推闖關活動，邀親子化身星際守護者！新竹市立動物園將於8月2日推出「動物星球FUN暑假」闖關活動，規劃三大創意關卡、保育主題雙展、親子趣味攤位與互動演出，內容熱鬧有趣，歡迎熱愛動物的大小朋友一同樂遊動物園，FUN暑假！

市府表示，「動物星球FUN暑假」是為期一個月的動物知識闖關遊戲，邀請親子化身星際守護者，展開一趟前往「動物星球」（地球）執行任務的奇幻旅程。參與者可於動物園服務台領取每日限量發放的「星球護照」，透過破解三大關卡，認識生物多樣性、保育與永續的概念。透過寓教於樂的互動方式，讓親子在遊戲中學習如何從日常生活實踐守護自然的行動，共同為守護地球盡一份心力，留下今夏最難忘的回憶。

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動物園表示，動物園是竹市重要的環境教育場域，長期推動生命教育課程與活動，內容設計適合國小親子參加，從小培養正確的保育觀念，學習珍惜地球的珍貴資源。暑假期間亦於7月16日、7月23日辦理夏令營「小小獸醫體驗營」、環境教育課程「河馬黃金造紙術」、吉祥物見面會、繪本說故事等深受親子喜愛的活動。8月也預計辦理數場「保育員說故事」活動，邀請保育員現身說法，分享有趣的動物知識與趣事，歡迎鎖定新竹市立動物園粉專報名。

動物園表示，「動物星球FUN暑假」活動時間為8月2日至8月31日，為期一個月。期間民眾可至動物園服務中心領取闖關卡，完成指定關卡集章後，即可兌換限量精美小禮物。首日也規劃親子迷你市集「星際資源交換站」、保育雙展與精采的互動演出，詳細活動資訊請參考新竹市立動物園粉專（facebook.com/hsinchuzoo ）。

動物園補充，暑假期間推出一系列優惠與精彩活動，讓親子暢遊無負擔！即日起至8月31日止，12歲以下兒童可享免費入園優惠；8月2日起展開為期一個月的「動物星球FUN暑假」闖關活動，邀請親子一同挑戰關卡、學習保育知識。8月7日與21日將辦理環境教育課程「河馬黃金造紙術」（需事先報名），而8月16日、17日及23日則安排吉祥物見面會與繪本說故事等趣味親子活動，歡迎踴躍參與。此外，動物園「卡卡友」動物認養計畫熱烈招募中！凡認養任兩張動物認養卡，即贈送繪本《樂樂，你在找什麼？》乙本，邀請大家一起加入守護動物、支持教育的行列！

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