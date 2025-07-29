竹市衛生局抽驗不同批福源花生醬 黃麴毒素仍不合格！

竹市衛生局昨抽驗福源顆粒花生醬，黃麴毒素仍不合格！（市府提供）

2025/07/29 18:25

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹福源顆粒花生醬有效期限2025年7月9日、8月27日的產品，分別經台北、桃園市衛生局檢出黃麴毒素不合格，新竹市衛生局今天表示，抽驗一批有效日期2025年9月10日的產品，昨晚檢驗結果黃麴毒素仍不合格，即刻啟動現場查核並責令業者辦理問題產品回收，暫停生產該類產品，並依法裁罰6萬元以上至2億元以下罰鍰。

衛生局說明，5、6月接獲台北市、桃園衛生局通報「新竹福源顆粒花生醬」相繼驗出黃麴毒素超標後，竹市衛生局立即派員前往業者販售及製造處抽查，因現場查核時已無同批產品，依產品風險，抽驗另一批有效日期為2025年9月10日產品，抽驗結果仍為不合格，衛生局將依據違反食品衛生管理法規定裁處。

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衛生局指出，針對業者販售及製造不合格的產品，已命令業者全面停產同類產品，並限期改善製程與原料品管機制；對業者違反《食品安全衛生管理法》第15條製造含有害物質食品行為，將依法裁罰6萬元以上至2億元以下罰鍰，持續專案列管稽查與檢驗。

今上午衛生局再次前往業者製造場所，責成業者依食品衛生管理法第52條規定，將所有問題產品回收下架，並提供聲明及民眾退換貨窗口管道，依同法第41條規定，請業者暫停生產該類產品並通知下游廠商回收；現場並依據食品良好衛生規範準則稽查，針對不合格部分，已請業者限期改善，近期也將再至業者製造場所進行複查，如仍未完成改善，另依食品衛生管理法規定裁處。

衛生局提醒，黃麴毒素為高風險致癌物，常見於花生、堅果類原料，依法應嚴格控管，呼籲食品業者應落實自主管理與原料控管責任，不得心存僥倖。未來竹市將持續強化抽驗與風險分級稽查機制，以守護市民「食的安全」。本專案檢驗結果置於竹市衛生局局網頁食品安全專區，以利民眾查詢，民眾家中如有相關產品，請洽業者辦理退換事宜。

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