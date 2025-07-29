台師大抽血案再擴大 ! 教部專案小組下週台大、北市大查核

台師大女足抽血案，教育部29日召開跨部會專案小組會議，教育部常務次長朱俊彰會後向外界說明。（記者羅沛德攝）

2025/07/29 18:28

〔記者林曉雲／台北報導〕台師大女足抽血換學分案再擴大，教育部召集跨部會專案小組今（29日）開第2次會議，次長朱俊彰會後說明，專案小組全面清查計畫主持人、台師大教授陳忠慶和台師大女足教練周台英，任教以來涉及血液運用共29案，其中有14案涉及學生陳情與民眾檢舉，除台師大，教育部專案小組下週將前往台大及台北市立大學實地查核。

此外，朱俊彰表示，專案小組清查強迫繳回受試費部分，目前調查發現陳忠慶和周台英在台師大有6件研究案，涉嫌強迫學生繳回受試費用，教育部將要求台師大提供相關資料，並移送檢調單位，且會擴大追查兩師涉及的其他學校與研究案。

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對於專案小組全面清查進度，朱俊彰表示，教育部針對陳忠慶與周台英老師過往任教所涉及血液樣本運用專案進行全面搜尋與清查，總計發現29件研究案，已於7月25日傳送至各相關學校之IRB（倫理審查委員會）查核，要求各校需於8月8日前回覆教育部查核結果，教育部將依此後續處理。

朱俊彰說明，29案中有14案涉及學生陳情與外界檢舉，教育部預定下週實地查核台師大、台大及北市大，查核重點包括3校的IRB 審查機制是否完善，是否具備受試者知情同意書、名單、費用紀錄，採血樣本是否由合格人員執行等。

關於霸凌案與解聘程序，朱俊彰表示，台師大校教評會已決議解聘周台英，目前尚未收到台師大解聘核備案，台師大預計這週送件，教育部將依程序處理；另陳忠慶涉及違反學倫案部分，教育部認定此案「情節重大」，將要求台師大從嚴檢視與審議。

吹哨者簡奇陞在人本教育基金會、立委范雲和陳培瑜協助下，終於揭開此駭人聽聞事件，教育部長鄭英耀日前受訪呼籲社會大眾多鼓勵簡奇陞。

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