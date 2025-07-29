培養孩子「18銅人」般強健 南市立人國小獲健康體位全國特優冠軍

台南市立人國小獲「健康促進學校－健康體位」評選全國特優冠軍。（記者王姝琇攝）

2025/07/29 18:48

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市立人國小榮獲「健康促進學校－健康體位」評選全國特優第一名殊榮。這項榮耀不僅是對學校近年深耕健康教育的肯定，更見證全體師生、行政團隊、家長與社區夥伴齊心努力的豐碩成果。

立人國小量身打造18套健康體位課程，期盼培養出如「18銅人」般強健、穩定、全方位發展的孩子。課程涵蓋日常習慣培養、身心靈照顧、健康創意設計等內容，結合AI科技與跨領域策略，讓健康教育變得活潑而具吸引力。

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從晨跑、喝水、飯菜吃光光等日常實踐，到結合古蹟導覽、親子食農、SDGs永續與AI創作的跨域課程，立人國小讓「健康」成為孩子日常生活的一部分。學生體位適中率自111學年度的64.07%提升至113學年度的68.05%；心肺適能達中等以上者比例達69%。

立人國小校長王全興表示，立人國小的每一門課、每一項教學與每一個方案，都是引導孩子邁向健康人生的起點。我們始終相信，健康的身心靈，是孩子學習與成長的基礎。透過創新、整合與社區共好，正一點一滴為孩子鋪設出光明又有力量的未來。

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