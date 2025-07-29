為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    培養孩子「18銅人」般強健 南市立人國小獲健康體位全國特優冠軍

    台南市立人國小獲「健康促進學校－健康體位」評選全國特優冠軍。（記者王姝琇攝）

    台南市立人國小獲「健康促進學校－健康體位」評選全國特優冠軍。（記者王姝琇攝）

    2025/07/29 18:48

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市立人國小榮獲「健康促進學校－健康體位」評選全國特優第一名殊榮。這項榮耀不僅是對學校近年深耕健康教育的肯定，更見證全體師生、行政團隊、家長與社區夥伴齊心努力的豐碩成果。

    立人國小量身打造18套健康體位課程，期盼培養出如「18銅人」般強健、穩定、全方位發展的孩子。課程涵蓋日常習慣培養、身心靈照顧、健康創意設計等內容，結合AI科技與跨領域策略，讓健康教育變得活潑而具吸引力。

    從晨跑、喝水、飯菜吃光光等日常實踐，到結合古蹟導覽、親子食農、SDGs永續與AI創作的跨域課程，立人國小讓「健康」成為孩子日常生活的一部分。學生體位適中率自111學年度的64.07%提升至113學年度的68.05%；心肺適能達中等以上者比例達69%。

    立人國小校長王全興表示，立人國小的每一門課、每一項教學與每一個方案，都是引導孩子邁向健康人生的起點。我們始終相信，健康的身心靈，是孩子學習與成長的基礎。透過創新、整合與社區共好，正一點一滴為孩子鋪設出光明又有力量的未來。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播