免巴氏量表新制衝擊重症 社福：解鈴還須繫鈴人、盼立院補救

8旬長者聘請外籍看護免巴氏量表評估新制，預計8月上路，民團擔憂衝擊既有的重症、身心障礙者家庭，要求優先保障重症、回歸長照評估。（資料照）

2025/07/29 18:34

〔記者吳柏軒／台北報導〕立法院三讀通過新法，80歲以上長者免巴氏量表即可聘請外籍看護，即將在8月上路，社福團體早在日前就多次警告此舉將排擠重症患者資源，勞動部今提出6大措施試圖挽救可能的悲劇，但社福團體仍認為，台灣缺工、外籍看護無法滿足需求，「評估」才能照顧真正有需求者，更呼籲「解鈴還須繫鈴人」，盼立院補救。

藍白黨團挾立院優勢強勢通過新制，讓80歲以上及70到79歲癌症二期以上患者，免巴氏量表評估就可聘外籍看護，8月就將上路，此為國民黨總統候選人侯友宜政見，但外界估將讓看護從照顧重症、身心障礙者，轉為照顧亞健康老人，衝擊近20萬個家庭，今勞動部提出6大配套，包含重症優先審查、擴大重症多元免評、協調移工來源國增額等因應。

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即便有配套，中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧卻表示，總歸仍是供需問題，預估53萬亞健康與健康長輩多人申請看護，且勞動部也自言無法完全避免對重症家庭的衝擊，對此事感到悲觀，認為解鈴還須繫鈴人，呼籲立法院跨黨派回歸民生議題補救，廢除巴氏量表，回歸長照單軌評估，各地縣市首長也要密切因應在地長照衝擊，而已有聘僱外籍看護的家庭，則建議善待移工、做好新家人關係，準備好財務、漲薪水訴求，有困難請求助長照專線1966。

唐氏症基金會副執行長朱貽莊表示，支持勞動部簡化重症、身心障礙家庭的申請看護措施，增加移工來源國與數量也很重要，並提到不該用年紀來限制與評估，很多障礙者年紀輕輕就面臨無法生活自理，制度應對身心障礙者更簡化與寬待；另提新案申請往往一等3個月，且因選擇少，導致招募的看護並非真心要照顧障礙者，產生不適任或更換又需再等3個月到半年。

陽光基金會認為，雖服務對象屬經濟弱勢、較無能力聘看護，但確實擔心新制產生的排擠效應，重申照顧需求無關年齡與癌症期別，關鍵是「有需求者可以快速獲得服務」，而現況看護人力無法滿足需求，強調經「評估」才可個別化連結對應服務與照顧資源，如長照服務。

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