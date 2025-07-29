加熱菸14品項通過審查 董氏基金會批兩面手法：勢必含加味菸

國健署公布首波加熱菸健康風險評估結果，2家業者、14品項有條件通過。（記者林惠琴攝）

2025/07/29 18:20

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部國民健康署今日宣布2家業者、共14品項加熱菸品有條件通過健康風險評估審查，對此董氏基金會菸害防制中心主任林清麗怒批，這次結果顯然是「衛福部與菸商套好招」，多達14品項中勢必有加味菸品，而國健署一再拖延加味菸禁用品項，顯然就是玩「兩面手法」，拿年輕人的健康作為籌碼，和菸商交換利益，在健康台灣願景下做了最糟糕的示範。

林清麗指出，拒菸團體曾對國健署健康風險評估提出呼籲，希望堅守3大底線，包括不得放行加味菸品、產品名稱不得使用誤導性文字、審查上市的加熱菸，不得以「通過健康風險評估」進行任何形式的宣傳，但這次國健署所公佈的結果，徹底打破3大底線，與健康台灣理念背道而馳，被殺得片甲不留、血流成河。

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「在健康台灣的努力下做了最糟糕的示範，拿年輕人的健康作為籌碼，去和菸商交換利益！」林清麗解釋，這次有多達14個品項通過審查，其中除原味的加熱菸品外，勢必包括其他加味菸品。

林清麗指出，國健署自2023年預告禁用花香、果香、巧克力、薄荷等加味菸口味，遭民團痛罵後收回，2024年8月8日再重新預告禁止27種風味添加物，但目前菸商所公佈的加味菸添加物已多達1200餘種，再度遭到批評，後國健署再未公布新的禁用規範，如今先一步放行加熱菸，「顯然是兩面手法」。

「不知道是否有高層授意，國健署只是替死鬼，連署長都被退休！」林清麗強調，世界衛生組織（WHO）已經示警，8成以上的加熱菸使用者都是年輕人，這次健康風險評估結果形同把年輕人的健康當成與菸商交換利益的籌碼，「實在不可思議到極點」、「不知道他們在幹什麼，為什麼敢這樣做！」

林清麗也質疑，這次國健署開放的美、日菸商恰好就是對政治最有影響力的業者，「菸害防制法」母法明定禁止加味煙，恐怕國健署不公告就是為了圖利菸商，政府口口聲聲說健康台灣，卻拿年輕人的健康去交換利益，在健康台灣願景下做了最糟糕的示範。

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