飼主不知情？！ 狗遭車拖行數百公尺癱軟趴地 議員籲加重罰則

一輛黑色轎車行駛於新北市泰山區大科一路上，後方竟拖著一隻狗沿路滑行數百公尺，過程中狗狗身體貼地且四肢已癱軟，無力跟上車速，後方機車騎士發現異狀，急按喇叭示警，駕駛才停車。（圖截取自Threads「nothing_0902」）

2025/07/29 18:42

〔記者羅國嘉／新北報導〕社群平台近日流傳一段疑似惡意虐狗案。一輛黑色轎車行駛於新北市泰山區大科一路上，後方竟拖著一隻狗沿路滑行數百公尺，過程中狗狗身體貼地且四肢已癱軟，無力跟上車速，後方機車騎士發現異狀，急按喇叭示警，駕駛才停車，事件曝光後，引發大批網友強烈憤慨。

新北動物保護防疫處回應，如為過失傷害，依據動保法最高可裁罰7萬5千元，沒入犬隻，並列為黑名單，終身不得飼養犬貓，及需參加動保講習；若蓄意傷害則以動物保護法第6條規定及同法第25條規定：宰殺、故意傷害等，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。

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有網友在Threads上發文指「超過分感覺不像不知情，下車還一副多管閒事的臉」，事件曝光後引發大批網友斥責。影片時間約40秒左右，可見後方機車騎士從大科一路301巷轉出至大科一路就看到狗被綁在車子的後方一路拖行，行徑相當慘忍。

民眾黨新北市議員陳世軒表示，身為毛小孩的飼主，日前在網路看到畫面相當痛心，這段畫面引起網友相當大的討論，這樣行為已人神共憤，尤其看到狗狗又被帶上車，大家都很擔心狗狗的情況，所以自己第一時間要求動保處透過車牌鎖定飼主，並要求嚴厲懲處，也要確保狗狗受到最良好的治療。

陳世軒說，目前狗狗正在接受治療中，待牠康復，動保處會將牠沒入，確保牠不再受到如此殘忍的對待。因為虐待動物事件層出不窮，也呼籲可加重罰則，讓有心人士知道虐待動物需付出的代價。

動保處說明，此案與蘆洲分局五股分駐所員警前往查處，飼主表示因家人將狗繫在車外，在不知情情況下，造成動物受傷，動保處將調閱監視器釐清飼主說詞。動保處強調，如果查證是蓄意傷害，將以動物保護法第6條規定及同法第25條規定：宰殺、故意傷害等，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。如為過失傷害，依據動保法最高可裁罰7萬5千元，沒入犬隻，並列為黑名單，終身不得飼養犬貓，及需參加動保講習。

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