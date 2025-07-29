中壢「環北灣」雨後又淹 網友問：請問今年第幾次？

桃園市中壢區環北路、福州一街口附近「環北灣」再度淹水，網友熱議已經淹幾次了？（擷取自臉書粉專「我是中壢人」）

2025/07/29 18:04

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市今（29）日一早下了一陣豪大雨，中壢區環北路、福州一街口附近上午再度積淹水，原本3線道僅剩下1線車道行駛濺起水花，市議員魏筠下午表示，該環北路彎道4、5月梅雨季到現在7、8月颱風季，因大雨常傳出淹水、水流如浪，被網友戲稱「環北灣」、「環北河路」，她籲請市長張善政和市府團隊加速清淤，以維護用路人的行車安全。

對此，市府水務局雨水下水道科長王韻雄說明，環北路淤積路段為農田水利署石門管理處灌溝中壢D支渠，當年環北路開闢，道路單位改建及加蓋，長年無人管理，導致溝渠斷面淤積深達1.7公尺，整條溝渠約80％堵塞，硬化難疏通，每逢時雨量超過20毫米就容易淹水，因石門管理處認為這是後來開闢道路造成，且下游農民也需靠這條灌溝供水，不願處理，水務局外包廠商從5月進場清淤，但一週只能利用有限日子以人工慢慢挖，一邊通水、一邊清理，進度自然緩慢。

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對「環北灣」淹水再現， 網友在社群平台PO文「環北灣又淹水了，請問今年第幾次？」引起網友熱議，也有網友說「南部才叫淹水，環北路這邊叫積水」、「希望排水工程做好完工，再來看效果如何」。

魏筠強調，她早在上半年質詢水務局要求市府利用AI水情偵測系統，與相關單位解決，市府也早就辦過會勘，這兩天大雨不斷仍發生馬路積、淹水，市府應早日進場整治，不能再忽視中壢市民行車安全。

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