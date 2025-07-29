為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中壢「環北灣」雨後又淹 網友問：請問今年第幾次？

    桃園市中壢區環北路、福州一街口附近「環北灣」再度淹水，網友熱議已經淹幾次了？（擷取自臉書粉專「我是中壢人」）

    桃園市中壢區環北路、福州一街口附近「環北灣」再度淹水，網友熱議已經淹幾次了？（擷取自臉書粉專「我是中壢人」）

    2025/07/29 18:04

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市今（29）日一早下了一陣豪大雨，中壢區環北路、福州一街口附近上午再度積淹水，原本3線道僅剩下1線車道行駛濺起水花，市議員魏筠下午表示，該環北路彎道4、5月梅雨季到現在7、8月颱風季，因大雨常傳出淹水、水流如浪，被網友戲稱「環北灣」、「環北河路」，她籲請市長張善政和市府團隊加速清淤，以維護用路人的行車安全。

    對此，市府水務局雨水下水道科長王韻雄說明，環北路淤積路段為農田水利署石門管理處灌溝中壢D支渠，當年環北路開闢，道路單位改建及加蓋，長年無人管理，導致溝渠斷面淤積深達1.7公尺，整條溝渠約80％堵塞，硬化難疏通，每逢時雨量超過20毫米就容易淹水，因石門管理處認為這是後來開闢道路造成，且下游農民也需靠這條灌溝供水，不願處理，水務局外包廠商從5月進場清淤，但一週只能利用有限日子以人工慢慢挖，一邊通水、一邊清理，進度自然緩慢。

    對「環北灣」淹水再現， 網友在社群平台PO文「環北灣又淹水了，請問今年第幾次？」引起網友熱議，也有網友說「南部才叫淹水，環北路這邊叫積水」、「希望排水工程做好完工，再來看效果如何」。

    魏筠強調，她早在上半年質詢水務局要求市府利用AI水情偵測系統，與相關單位解決，市府也早就辦過會勘，這兩天大雨不斷仍發生馬路積、淹水，市府應早日進場整治，不能再忽視中壢市民行車安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播