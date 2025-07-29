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    台電變電箱搖身變文創小物！ 網友驚呼：太有創意

    網友發文分享，在台電文創館購入一片看似普通的金屬板，實際是由退役變電箱打造而成的隔熱墊。（圖擷自Threads/pepelivingtree）

    網友發文分享，在台電文創館購入一片看似普通的金屬板，實際是由退役變電箱打造而成的隔熱墊。（圖擷自Threads/pepelivingtree）

    2025/07/29 20:14

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕變電箱也能成為文創商品？網友發文分享，自己在台電文創館購入一片看似普通的金屬板，實際竟是由退役變電箱打造而成的隔熱墊，背後還刻上曾服役的城市。貼文曝光後，不少網友都大讚「有創意」！

    近日網友在Threads發文分享，在參觀台電文創館時購買了一片造型特殊的金屬板，原以為只是普通的鐵片，沒想到聽了館方人員說明，才知道這是由台電退役的變電箱裁切製作而成的隔熱墊，不僅堅固耐用，還具備良好的散熱功能。每片隔熱墊背後皆刻有其「出生地」，讓人可以追溯原變電箱服役的城市。

    原PO分享，自己買到的隔熱墊，來自基隆（KEE）退役的變電箱，由於全台各縣市的變電箱外觀皆有不同塗鴉與彩繪設計，經年累月也留下不同的風化痕跡，因此每一片隔熱墊外觀都獨一無二。她直言，「這個隔熱墊拿來送人很合適」，更幽默表示「或者放在自家打人也很可以」。

    貼文曝光後，網友紛紛讚賞，「有創意！這個材質都很堅固，矗立在路邊風吹雨打，就算被三寶撞都安然無恙，很強大的存在」、「沒想到台電的文創品這麼會」、「看到台電的文創小物由衷佩服設計者的創意，很多我認為是廢物的東西，設計師不僅保留它歲月的痕跡，還賦予了新的價值」。

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